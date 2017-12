Tina Turnerová oslávi 65. narodeniny

Los Angeles 24. novembra (TASR) - Americká rocková speváčka Tina Turnerová oslávi v piatok 65. narodeniny.

24. nov 2004 o 11:41 TASR

Černošská speváčka (vlastným menom Anna Mae Bullocková) je rodáčkou z Brownsvillu (Tennessee). Na hudobnej scéne sa po prvý raz objavila koncom 50. rokov po boku manžela Ika Turnera. Asi najťažšie obdobie prežila po roku 1975, keď sa rozišla s partnerom, ktorý prepadol alkoholu a fyzicky ju nešetril.

Jej repertoár bol vždy založený predovšetkým na prevzatých hitoch, ktorým dodávala novú podobu svojou dravou živočíšnou interpretáciou. Vydala vyše 50 albumov nerovnakej úrovne a v 70. rokoch, keď sa zdalo, že jej éra pomaly končí, vystupovala aj v Prahe.

Do svetovej popmusic sa vrátila v roku 1984 albumom Private Dancer a odvtedy jej hviezda žiari medzi najznámejšími menami súčasnej hudobnej scény. V priebehu svojej kariéry spolupracovala napríklad so spevákmi Davidom Bowiem, Mickom Jaggerom či gitaristom Markom Knopflerom.

So svojím publikom sa Tina Turnerová už viackrát rozlúčila - 4.11.1990 v holandskom Rotterdame oznámila, že končí so svojou koncertnou kariérou a predtým urobila podobné vyhlásenie aj roku 1988, keď spievala pred 182.000 divákmi na štadióne Maracana v Riu de Janeiro.

V roku 1996 sa speváčka znovu objavila na koncertných pódiách, avšak v decembri 2000 rocková stálica v Anaheime zahrala posledný koncert svojho svetového turné. V uplynulých dňoch sa rocková diva prekvapujúco objavila vo veľkom zábavnom programe Thomasa Gottschalka, v ktorom zaspievala svoju novinku a naznačila návrat na pódiá. Medzi jej najväčšie hity patrili skladby Simly The Best, Whats Love Got To Do With It či We Donďt Need Another Hero.