Francovi Zeffirellimu udelili čestný rytiersky titul

25. nov 2004 o 9:40 TASR

Rím 25. novembra (TASR) - Významnému talianskemu režisérovi Francovi Zeffirellimu (81), ktorý režíroval sériu Shakespearových filmov a často spolupracoval s britskými hercami, udelili v stredu na britskom veľvyslanectve v Taliansku čestný rytiersky titul.

Zeffirelli sa síce nebude môcť nechávať oslovovať titulom sir, na ktorý si môžu nárokovať iba občania Británie a jej bývalých kolónií, avšak môže si pred menom uviesť iniciály KBE (Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire).

"Je to prakticky najväčšie uznanie, ktorého sa mi kedy dostalo. Nemôžem tomu uveriť," povedal dojatý režisér.

Ocenenie Zeffirellimu odovzdal britský veľvyslanec Ivor Roberts. Medzi prítomnými bol aj taliansky premiér Silvio Berlusconi, Zeffirelliho blízky priateľ. Režisér je totiž členom premiérovej strany Forza Italia a pred niekoľkými rokmi ho za tento subjekt zvolili do Senátu.

Zeffirelli odštartoval kariéru v 60. rokoch. Počas nej spolupracoval s hercami ako Richard Burton a Elizabeth Taylorová (Skrotenie zlej ženy - 1967). Za Rómea a Júliu získal nomináciu na Oscara za najlepší film a najlepšieho režiséra.

V roku 1990 nakrútil Hamleta s Melom Gibsonom, v roku 1999 režíroval legendárne herečky Judi Denchovú a Joan Plowrightovú vo filme Čaj s Mussolinim a nedávno dokončil film o svojej blízkej priateľke Marii Callasovej.

Len prednedávnom Berlusconi Zeffirelliho poveril dohľadom nad mediálnym pokrytím významnej politickej udalosti - podpisovania európskej ústavnej zmluvy v Ríme.

