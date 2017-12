Kam u susedov - Viedeň

HUDBA - ROCK, POP

26. nov 2004 o 0:00

Gasometer, Guglgasse 12

26. 11. Faithless o 20.30

27. 11. Dance4Fans o 19.00

29. 11. SÖHNE MANNHEIMS o 20.30

2. 12. NICK CAVE & The Bad Seeds o 20.00

MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

26. - 28. 11. Salsa Festival Vienna

SZENE WIEN, Hauffgasse 26

26. 11. Dub Syndicate (UK) o 20.00

28. 11. Tinatiwen o 20.00

29. 11. Embrance (UK) o 20.00

1. 12. The Tiger Lillies (UK) o 20.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

26. 11. The Stafford James Special Project o 20.00

27. 11. Monty Alexander Trio & HR Big Band o 20.00

29. 11. Michael Musillami Trio o 20.00

1. 12. Klemens Marktl o 20.00

Joe Zawinul's Birdland, hotel Vienna, Stadtpark

do 27. 11. Dobrek Brasil o 21.00

od 30. 11. Azymuth o 21.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

26. 11. Red Hot Pods o 21.00

27. 11. Doug Hammond Trio o 21.00

29. 11. - 1. 12. 100 rokov Colemana Hawkinsa: Lew Tabackin' Quartett o 21.00

DIVADLÁ

BURGTHEATER, Dr. Karl-Lueger-Ring 2

26. 11. Th. Bernhard: Sila zvyku o 20.00

27. 11. T. Williams: Mačka na horúcej plechovej streche o 19.00 - premiéra

30. 11. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 19.00

1. 12. T. Williams: Mačka na horúcej plechovej streche o 19.00

THEATER IN DER JOSEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

27. 11. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 19.30

28. 11. A. Gmeyer: Automatický bufet o 19.30

29. 11. B. Brecht: Trojgrošová opera o 19.30

1. 12. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 19.30

VIEDENSKÉ VIANOČNÉ TRHY

Od 26. 11. Umelecké a remeselné trhy (Am Hof), pia, so 10.00 - 19.00, ne 10.00 - 18.00

Od 27. 11. Staroviedenské vianočné trhy (Freyung), denne 9.30 - 19.30

Vianočná dedina na zámku Belvedere (Prinz-Eugen-Strasse 27), denne od 11.00 - 21.00

Kultúrne a vianočné trhy pred zámkom Schönbrunn, denne 10.00 - 20.30

Vianočné umelecké trhy pred kostolom Karlskirche (nám. Karlsplatz), denne 12.00 - 20.00

Čaro adventu na Radničnom nám. (Rathausplatz), denne 9.00 - 21.00

Vianočná dedina Unicampus (Alser Strasse 4), denne 13.00 - 22.00

Vianočné trhy na Spittelbergu (Spittelberg), po - pia 15.00 - 21.00, so, ne 10.00 - 21.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

NOVEMBER 2004 - MESIAC FOTOGRAFIE do 30. 11.

Albertina, Albertinaplatz 1

do 5. 12. Peter Paul Rubens

Wien Museum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 5. 12. Willy Römera: Berlín 1918 - 1945

do 9. 1. 2005 Henri Cartier-Bresson

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 12. 12. Alexander Rodčenko. Moskva

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 9. 1. 2005 Cecil Beaton. Portréty

Hofmobilendepot, Viedenské múzeum nábytku, Andreasgasse 7

do 9. 1. 2005 Bauhaus - mobiliár. Prehliadka legendy

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 2. 1. 2005 Tamara de Lempicka - femme fatale art deca

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 31. 1. 2005 Schiele - krajinky

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 20. 2. 2005 Klasicizmus a biedermeier

Künstlerhaus, Karlsplatz 5

do 28. 3. 2005 Stará Viedeň - mesto, ktoré nikdy nebolo

Autoportréty sa stali slávne ako ich autori

Galéria obrazov na Akadémii výtvarných umení pripravila na jeseň výstavu vlastných podobizní umelcov v časovom rozmedzí od 16. až po začiatok 20. storočia. Výstava s názvom "Autoportrét. Umelec a jeho portrét-obraz" približuje aspekty a formy zobrazenia vlastných podobizní maliarov.

Z vystavených 93 exponátov pochádza tretina z vlastnej zbierky galérie, ktorú doplňujú početné zapožičané diela z Rakúska i zahraničia.

Východiskovou témou expozície je názor umelcov na umenie a seba samých, ovplyvnených svojím obdobím, okolnosťami a spoločenským postavením.

Výstava v Galérii obrazov v Akadémii výtvarných umení na nám. Schillerplatz je otvorená denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00.

Kolo Moser (1868 - 1918) autoportrét okolo 1916. FOTO - WIEN MUSEUM

Kusturica odporúča unza-unza rytmus

Emir Kusturica sa 30. novembra predstaví publiku vo viedenskom WUK-u so svojím ansámblom No Smoking Orchestra. V roku 1955 sa v Sarajeve narodil režisér, herec a hudobník, ktorý je považovaný za krstného otca moderného európskeho filmu. Jeho najnovšie dielo Život je zázrak je surrealistickou adaptáciou na tému Rómeo a Júlia. Je to tragikomický portrét balkánskeho konfliktu 90-tych rokov. Filmová novinka bola už uvedená na filmovom festivale v Cannes. Soundtrack k filmu je dielom Emira Kusturicu (Life is a Miracle, Universal) a pred filmovou premiérou vyráža svojrázny hudobník na turné so svojím No Smoking Orchestra. Tancachtivé publikum čaká zmes country rytmov, tureckých pochodov, gypsy brassu, juhoamerických tónov, swingu, akordeónov a rómskej kultúry.

Medzinárodný hudobný úspech získal Kusturica v roku 1994, keď so zoskupením No Smoking Orchestra nahral hudbu k filmu Čierna mačka, biely kocúr a album Unza Unza Time.

Koncert skupiny No Smoking Orchestra a Emira Kusturicu bude vo viedenskom WUK-u (Währinger Strasse 59) 30. novembra o 20.00.