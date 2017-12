Beánia Fakulty managementu UK

Dňa 2. decembra o 19:00 sa bude v bratislavskom PKO konať beánia Fakulty managementu Univerzity Komenského. Podobne ako minulý rok je pripravený bohatý program s možnosťou vyhrať hodnotné ceny, o dobrú hudbu sa postarajú špičkové slovenské kapely Vidiek a

26. nov 2004 o 10:23



Mango Molas. Zvyšok noci bude najnovšie hity mixovať DJ Monty.





Všetky vstupenky sú zlosovateľné, vyhrať môžete:



· 10x letenky za viac ako 100.000 korún



· 8x produkty od spoločnosti Microsoft



· 10x VIP vstupenky do Palace Cinemas



· 3x ročné predplatné TRENDu, CDečká & DVDečká



· Rôzne nákupné poukážky a ďalšie ceny...

Beánia 2004 slovami manažérov

Do kolobehu školského roka na Fakulte managementu UK už akosi neoddeliteľne patrí aj večer, kedy wannabe – manažéri zahodia školu za hlavu a venujú sa tomu, čo miluje každý mladý človek – zábave. Beánia manažérov sa narodila pred 13 rokmi; je to teda už slušná teenagerka v rozkvitajúcej puberte. Bláznivá, vždy skúšajúca niečo nové a najmä, každým rokom krajšia. Tento rok sme sa opäť spojili s našou pokrvnou sestrou z modrej budovy – Fakultou sociálnych a ekonomických vied. A tak druhého decembra dvetisícštyri o devätnástej v „pékáó“ sa môžeme tešiť na akciu, ktorá má opäť ambíciu stať sa tou najlepšou v histórii.

Toľko základné info na úvod. Tento rok k nám prišlo opäť rekordne veľa prvákov (a prváčiek), aj napriek tomu, že stovečka Indov našu školu nakoniec nespestrila. Hoci oficiálnu imatrikuláciu už majú freshmeni za sebou, práve beánia by pre nich mala byť tou nezabudnuteľnou udalosťou, kedy ich medzi seba zoberú aj mazáci z vyšších ročníkov. (Nedá mi nepripomenúť minuloročné Pinťove slová, ktorý tento akt dôležitosťou prirovnal k narodeniu či prvému sexu.)

Veľká plesoidná welcome party sa neobíde ani bez tohtoročných prišelcov a stovky tých, ktorí to už majú za sebou, si to taktiež nenechajú ujsť. Kampaň sa dostáva do finálnej fázy, veľké odhalenie o červenom panáčikovi zo semaforu, ktorý radil „Daj prednosť zábave“, už prišlo. Ani rádiu sa vzrušene nevyhlo a lístky sa od utorka predávajú jedna radosť. Oplatí sa prísť. Stály pohyb krvi v žilách budú mať tentoraz na starosti Vidiek, Mango Molas, DJ Monty a samozrejme – samotní manažéri. A ani tento rok nebudú chýbať obľúbené sprievodné akcie ako Beánia Fun MINI Rally, či King&Queen našej fakulty.

Preto dajte prednosť zábave – prichádza už onedlho!

Viac informácií o beánii roka nájdete na oficiálnej stránke www.beania2004.sk





Fotky z minulého roka