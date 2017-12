Dustin Hoffman sa priznal k sexu na verejných miestach

26. nov 2004 o 16:15 TASR

Los Angeles 26. novembra (TASR) - Americký oscarový herec Dustin Hoffman sa priznal, že sa bežne bez zábran oddával sexuálnym radovánkam na verejných miestach.

Dvojnásobný držiteľ ceny americkej filmovej akadémie popísal, že mu nerobilo problémy sa s niekým pomilovať v nočnom klube v kabíne dídžeja. Šesťdesiatsedemročný Hoffman údajne navštívil aj niekoľko večierkov, kde zažil sex v trojici. Všetko to začalo po úspešnom stvárnení postavy Benjamina Bradocka v kultovom filme Absolvent. "Bolo to v roku 1967 a vtedy som mal už tridsať rokov," povedal pre reportérov z denníku Sun. "Boli to sladké roky, drogy, tabletky, bol som hviezda. Párik dievčat som mal v posteli viac ako raz a nemal som ani problémy so sexom na verejných miestach, napríklad v klube Štúdio 54 v New Yorku," zaspomínal herec.

Hoffman ďalej povedal pre americký GQ magazín, že prestal s kokaínom pretože bol naň alergický. "Týždne potom som nemohol poriadne dýchať," dodala filmová hviezda.

Napriek tomu, že Hoffman je známy neustálym bojom s režisérmi, patrí medzi najväčšie herecké talenty Hollywoodu. Práve on si však v mladosti mohol oprávnene myslieť, že sa hercom nikdy nestane. Ako 19-ročný opustil seriózne štúdium medicíny a odsťahoval sa do New Yorku, aby sa mohol stať členom niektorého z tamojších divadiel. Zahral si v megaúspešných filmoch ako Polnočná míľa, Johanka z Arku a Rainman.