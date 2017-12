Usher bol vraj zaľúbený do Alicie Keysovej

New York 26. novembra (TASR) - Americká R&B speváčka Alicia Keysová sa nazdáva, že spevák Usher bol do nej zaľúbený.

26. nov 2004 o 14:00 TASR

Myslí si to aj napriek tomu, že ho nikdy nejako nepriťahovala. "On bol určite do mňa zaľúbený, môžete to prezradiť," povedala Keysová. Speváci sa poznajú už od detstva, ale napriek tomu medzi nimi nepreskočila iskra, ani počas nedávnej spolupráce na spoločnom hite My Boo. Keysová, ktorá údajne chodí už päť rokov s nejakým záhadným mužom, si svoj súkromný život starostlivo stráži a trvá na tom, že medzi ňou a Usherom momentálne nie je žiaden románik.

Keysová vystúpila v duete s Usherom naposledy pred 6000 divákmi v rímskom hipodróme Tor di Valle na 11. odovzdávaní prestížnych hudobných cien MTV Europe Music Awards 2004, ktoré sa konali 18. novembra. Zároveň tam získala cenu ako najlepšia R&B interpretka. Zahanbiť sa nenechala ani R&B hviezda Usher, ktorý si do dlhého zoznamu tohtoročných úspechov pripísal ocenenia za najlepšieho mužského interpreta a najlepší album (Confessions).

12 20 aak juh