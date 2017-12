Popová kráľovná Madonna túži po treťom dieťati

Londýn 26. novembra (TASR) - Americká megahviezda Madonna prezradila, že je pripravená mať v poradí už tretie dieťa.

26. nov 2004 o 17:00 TASR

Pre magazín People k svojim plánom s ďalším potomkom uviedla, že sa chystajú s manželom "trochu si pošpásovať" a že uvidia, čo z toho bude.

Tiež prezradila, že dala radu čerstvej mamičke - herečke Gwyneth Paltrowovej o výchove. "Povedala som jej, nech stopne snahu byť supermamou. Je zarábajúcou matkou a nebude mať pestúnku na celú večnosť", povedala speváčka.

Momentálne má Madonna veľa práce s konvertovaním jej knihy The English Rose do filmovej podoby. Tiež túži po jej vlastnej poradenskej rubrike. "Chcem pomáhať dievčatám a to bude uspokojovať mňa," dodala.

Speváčka má osemročnú dcérku Lourdes s jej bývalým cvičiteľom Carlosom Leonom a trojročného syna Rocca, ktorého otec je jej manžel Guy Ritchie.

Lourdes kráča sťaby "literátka" v maminých šľapajach a napísala vianočnú rozprávku pre deti. Práca osemročnej Lourdes je súčasťou zväzku, v ktorom sú aj literárne dielka 14 prominentov a ktorý si od dnešného dňa môžu záujemcovia zakúpiť v londýnskom obchodnom dome Selfridges.