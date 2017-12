Návrat do minulosti so Sun Records

Washington 12. decembra (TASR) - Legendárne hudobné vydavateľstvo Sun Records vydá pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku album s novými verziami ...

Na albume "Good Rockin' Tonight. The Legacy of Sun Records" budeme napríklad počuť Paula McCartneyho spievať Elvisa Presleyho alebo Eltona Johna ako si nôti Jerryho Lee Lewisa.

Sun Records založil v roku 1952 v americkom Memphise Sam Phillips. Firma s logom vychádzajúceho slnka bola známa repertoárom z country hudby, bluesu a rokenrolu. Svoju prvú pesničku tu nahral vtedy ešte neznámy Elvis Presley. Nasledovali Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison a plejáda ďalších hviezd.

Titul Good Rockin' Tonight vyjde na značke Sire, pod ktorú dnes Sun Records patrí. Jeho zostavovanie nebolo jednoduché - trvalo dva roky.

Výsledkom je nefalšované rhytm&bluesové dielko s úsporným použitím nástrojov, robené s láskou a vášňou a skrývajúce niekoľko prekvapení. Napríklad exbeatle Paul McCartney bol svojou verziou Elvisovho hitu That's allright Mama tak fascinovaný, že ju hravo predĺžil o jednu strofu.

Sir Elton John znie vo svojej uvoľnenej interpretácii skladby Whola Lotta Shakin Going On od Jerryho Lee Lewisa ako Elvis Presley na vrchole kariéry. A Bryan Ferry zo skupiny Roxy Music spieva Don't Be Cruel tak oduševnene, že by dojal nejedného milovníka retro hudby.

Komu tieto zvučné mená nestačia, môže sa tešiť ešte na Toma Pettyho, Kida Rocka, Sheryl Crowovú, Chrisa Isaaka a Van Morrisonona.