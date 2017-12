Jagger sa objavil v reklame so zločincami

27. nov 2004 o 13:41 TASR

Berlín 27. novembra (TASR) - Rockový spevák, frontman kapely Rolling Stones sir Mick Jagger sa objavil na reklamnom plagáte spolu s Butchom Cassidym a Bonny Parkerovou. Nemecká spoločnosť Haeftling totiž využíva imidž skupiny vo svojej galérii ako reklamu pre odev, ktorý ručne ušili väzni.

"Pre súčasnú kampaň sme si vybrali iba jedného kriminálnika, a bol to Brit," povedal Stephan Bohle, vedúci pracovník reklamného oddelenia Haeftling-German for jail-bird line of clothing v Berlíne. Jagger si kvôli drogám v roku 1969 odsedel tri mesiace vo väzení.

Spoločnosť Haeftling vznikala na pôde malej továrne berlínskej väznice a v súčasnosti spolupracuje s 12 väzenskými zariadeniami v Nemecku a Švajčiarsku, kde predáva ručne vytvorený tovar - od klasických tričiek, topánok, kožených kufrov až po tkané posteľné obliečky.

Napriek tomu, že si spoločnosť od speváka nevypýtala povolenie, pevne verí, že ich zámer pochopí. V posledných rokoch väzenské úrady veľmi neochotne hovorili konzumentom, že tovar pochádza od väzňov, a to aj kvôli nízkej predajnosti. Ako však tvrdí Bohle v súčasnosti sa to stalo atrakciou. "Uvedomil som si, že väzenské oblečenie má vysoký potenciál, no až s takým úspechom som naozaj nerátal," dodal Bohle.

