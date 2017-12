Zbormajster Bambini di Praga asi zneužíval dievčatá

27. nov 2004 o 18:17 TASR

Praha 27. novembra (TASR) Z dvoch mravnostných trestných činov obvinila česká polícia 45-ročného Bohumila Kulínského mladšieho, zbormajstra slávneho českého detského speváckeho zboru Bambini di Praga. Šéfa zboru polícia zatkla v uplynulých dňoch a čaká sa na rozhodnutie o uvalení väzby.

Kulínský mal podľa polície dlhodobo pohlavne zneužívať neplnoleté členky súboru a dopustiť sa tak trestného činu pohlavného zneužívania a trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Za tieto trestné činy mu hrozí trest odňatia slobody v trvaní od dvoch do desiatich rokov.

Ako prvý o zatknutí zbormajstra Bambini di Praga dnes informoval pražský Večerník Praha. Policajný hovorca Ladislav Bernášek to následne potvrdil.

Zbor v nedeľu odlieta na mesačné koncertné turné do Japonska bez zbormajstra. Program by to údajne nemalo narušiť.

Políciu na Kulínského ešte v lete upozornila jeho bývalá manželka Margita. Podľa Večerníka Praha čelil v minulosti mravnostným obvineniam aj Kulínského otec, Bohumil Kulínský starší, ktorý založil detský zbor Bambini di Praga v roku 1973. Išlo však údajne iba o prípady obchytkávania dievčat.

Riaditeľ Pražského filharmonického zboru Petr Daněk na margo obvinenia Bohumila Kulínského mladšieho z mravnostných deliktov poznamenal, že sa o nich verejne šuškalo a že zbormajster bol rozporuplnou osobnosťou a mal aj problémy s alkoholom.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) pel