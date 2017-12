Dizajn ako hra tvarov a spôsob myslenia.

SÚČASNÝ DIZAJN SA SNAŽÍ, ABY STOLIČKA BOLA VIAC NEŽ LEN OBJEKTOM NA SEDENIE. VSTUPUJEME DO STOROČIA DIZAJNU, DO STOROČIA ĽUDÍ A ICH PREDMETOV

Dizajn nám dýcha na život. Je všade okolo nás a jeho pôsobenie pociťujeme s čoraz väčšou naliehavosťou. Vplyvný nemecký filozof Wolfgang Welsch nazval dizajn umením 21. storočia, francúzska dizajnérska megastar Philippe Starck zase hrou tvarov, pri ktorej

Ferdinand Chrenka: Stomatologické kreslo SK 1.01 radu SMILE

si dobre odpočinie a dá pohár šampanského. Iný by povedal, že dizajn je všetko okolo nás.

Nábytok, auto, príbor, kanvica na kávu, lietadlo i zubná kefka. Ďalší zase, že je to návrhárska činnosť zameraná na tvorbu predmetov, ktoré majú slúžiť svojmu účelu, a zároveň by mali spĺňať estetické kritériá. Skrátka, rozmanitosť dizajnu je taká nedozierna, ako sú kreatívne zákutia ľudskej mysle. I Slovensko pristúpilo na túto kreatívnu hru tvarov. Trhový mechanizmus si žiada zabaliť veci do predávajúceho obalu. Komerčné tlaky sú však len prvotným impulzom, plávajúcim na dizajnovom povrchu.

Svetoznámy český dizajnér Bořek Šípek o tom hovorí jednoznačne: „Sú ľudia, ktorých cieľom práce je naplnenie jednoduchej funkcie predmetu. Základnou funkciou stoličky je, aby sa na nej dalo sedieť – prípadne, že ju môžeme v krčme niekomu hodiť o hlavu. Ja sa však snažím pracovať tak, aby funkcia nebola cieľom mojej práce, ale aby bola jej začiatkom. Zo stoličky sa predsa dá urobiť viac ako len objekt na sedenie.“

Okrem iného to tiež znamená, že dizajn je aj spôsob myslenia. Myslenia výsostne aktuálneho, ktorý je zároveň bežcom na dlhé trate. Vstupujeme teda do storočia dizajnu. Ako hovorí „superdizajnér“ z prelomu tisícročí Starck, bude to storočie ľudí a ich predmetov.

„Hoci tieto dve veci majú obrovskú rozmanitosť, tvorcovia sú stále motivovaní tou istou vecou: z chaosu vytvoriť poriadok, zvýšiť kvalitu svojho života i života iných ľudí a vniesť krásu a zmysel do každodenného prostredia,“ hovorí Starck. „A pokiaľ sa dá, zabávajte sa pri tom tak ako ja.“

Je príjemné zistenie, že aj slovenský dizajn sa vydal touto cestou.

Slovenské centrum dizajnu na európskej vlne

Hedviga Hamžíková: Darčekový obal výrobkov RONA LR CRYSTAL

BRATISLAVA – Centrálnym atašé dizajnu je u nás Slovenské centrum dizajnu (SCD), ktoré sa v týchto dňoch podieľa na výstave výsledkov súťaže Národná cena za dizajn 2001. Ich nedávne vyhlásenie sa stretlo s mimoriadnym ohlasom odbornej dizajnérskej verejnosti i ostatných zainteresovaných predstaviteľov podnikateľskej sféry a priemyslu, kultúrneho a spoločenského života. Po prvý raz v osemročnej tradícii súťaže odovzdal Národné ceny za dizajn minister kultúry SR, čím sa štandard súťaže priblížil úrovni, na akej sú vnímané podobné národné súťaže dizajnu v krajinách EÚ.

Ako pre SME povedala riaditeľka SCD Ľubica Fábri, vo vyspelom priemyselnom svete je bežné odovzdávanie takýchto cien najvyššími predstaviteľmi štátu, ako sú prezidenti, predsedovia vlád, monarchovia. „Rovnakým štandardom sú štátom garantované centrá dizajnu, pôsobiace pod hospodárskymi rezortmi, ktoré pracujú medzirezortne a s viaczdrojovým financovaním.

K podobnému modelu smeruje aj transformácia Slovenského centra dizajnu a jeho delimitácia pod ministerstvo hospodárstva SR na projekte, ktorej sme začali pracovať. Mala by sa uskutočniť v budúcom roku tak, aby SCD začalo pôsobiť v rezorte ministerstva hospodárstva od 1. januára 2003.“

Okrem Národnej ceny za dizajn z najčerstvejších aktivít SCD spomeňme úspešnú súťaž pre mladých dizajnérov Zanussi dizajn v treťom tisícročí zo septembra, úspešnú reprezentáciu SR Ľubice Fábri na kongrese najvýznamnejšej medzinárodnej dizajnérskej organizácie ICSID v Soule v októbri a minulotýždňové otvorenie 4. Bienále knižného umenia v Martine a sprievodnej výstavy o histórii typografie na Slovensku s názvom Od Benku po súčasnosť.