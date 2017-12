Ukrajinka Ruslana je ochotná opäť hladovať

Bratislava 27. novembra (TASR) - Napriek politickým nepokojom vo vlastnej krajine dnes na Slovensko pricestovala ukrajinská speváčka Ruslana, aby vystúpila ...

27. nov 2004 o 23:16 TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) - Napriek politickým nepokojom vo vlastnej krajine dnes na Slovensko pricestovala ukrajinská speváčka Ruslana, aby vystúpila na galavečeri Slávik 2004.

Momentálnu politickú situáciu na Ukrajine spojenú s údajne zmanipulovanými prezidentskými voľbami považuje za poľutovaniahodnú. Už šiesty deň ľudia v mraze protestujú proti volebnému víťazstvu premiéra Viktora Janukovyča a dožadujú sa nastolenia spravodlivosti a nových prezidentských volieb.

"Do politického diania som sa aktívne zapojila prvýkrát a bola som pripravená podstúpiť akúkoľvek obeť. Vyšla som pred tisíce ľudí na Námestí nezávislosti v Kyjeve, povedala, že neprijímam výsledky volieb, na hlavu som si uviazala oranžovú šatku a vyhlásila som hladovku. Hladovala som štyri dni, ale dnes ráno som sa rozhodla prestať, pretože som počula, že ukrajinská vláda urobila určité kroky smerom k dohode s opozíciou o nenásilnom vyriešení tohto konfliktu," skonštatovala v rozhovore pre TASR tohtoročná víťazka Eurovízie, ktorá je odhodlaná na ďalšiu hladovku, v prípade, ak nedôjde k vyriešeniu situácie k spokojnosti miliónov Ukrajincov.

"Ľudia chcú za prezidenta Viktora Juščenka. Je to inteligentný a profesionálny človek. Vieme, že je jediný, kto nás môže doviesť do Európy. Ukrajinci za neho budú bojovať," odhodlane tvrdí 26-ročná speváčka. Podľa jej slov tisícky ľudí demonštrujú bez násilia. "Vedia, že by to vláda mohla považovať za vzburu a použiť silu, aby davy vyhnala z ulíc. Ľudia na uliciach nepijú ani alkohol, pretože vedia, že by to mohlo provokovať. Do ulíc Kyjeva vyšli ženy, deti, muži - celé rodiny, ktoré prišli z rôznych kútov krajiny, len preto, aby tu jednoducho boli a viedli pokojný protest. Kričia Juščenko, Juščenko. Všetci spolu, už šesť dní," približuje atmosféru Námestia nezávislosti.

"Štátne orgány sa budú snažiť dosiahnuť určitý kompromis. Budú musieť, pretože spoločnosť na nich vyvíja veľký tlak. Ja osobne ale neverím, že kompetentní sa len tak postavia pred ľudí a povedia: zaslúžili ste si vášho prezidenta, tu je, zoberte si ho. Myslím, že budú opäť hrať na vlastnom poli. Možno pozornejšie ako prvý raz, ale urobia to, čo predtým. Ak by sa Janukovyč dostal k moci, naša krajina sa bude zmietať vo veľkých problémoch. Myslím, že ľudia sa s tým nezmieria, budú znovu a znovu protestovať. Janukovyč sa skompromitoval falšovaním volieb a je to koniec jeho politickej kariéry. Ľudia veria Juščenkovi a myslím, že za neho budú ďalej bojovať a zvolia si ho za budúceho prezidenta," dodáva Ukrajinka.