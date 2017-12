Skupina Elán získala aj Platinového Slávika

Bratislava 28. novembra (TASR) - Speváčka Misha obhájila v sobotu svoje minuloročné víťazstvo v hudobnej ankete Slávik.

28. nov 2004 o 13:04 TASR

"Zlato" jej tento rok doprialo 6 861 hlasujúcich. Misha si však podľa vlastných slov do poslednej chvíle nebola istá, či sa jej víťazstvo z minulého roka zopakuje. "Je nádherné, že sa to zopakovalo a priazeň zostala. Je to ťažšie, ako získať toho prvého," povedala Misha po slávnostnom galaprograme s tým, že tento veľký moment prekvapenia bol, samozrejme, veľmi príjemný.

Víťazný Elán si po sobotňajšom priamom prenose prevzal aj Platinového slávika za najväčší počet hlasov. Od svojich fanúšikov ich získali celkovo 10 001. Strieborného Slávika pritom v tejto kategórii získala po štvrtý raz skupina No Name s celkovým počtom 6 411 hlasov. Líder kapely Igor Timko si na adresu tejto pozície počas priameho prenosu priateľsky s Jožom Rážom zalaškovali. "Reakcia bola adekvátna. Sme radi a je naivné si myslieť, že sme nečakali nejaký protiúder, keď sme si ten príhovor pripravili," vyhlásil Timko.

Zlatý Slávik 2004 Meky Žbirka prišiel na slávnostnú recepciu spolu s manželkou, ktorá mu celý večer strážila víťaznú sošku. Na preberanie cien v bratislavskom Istropolise si pritom zaspomínal: "Istropolis to je pre mňa stále aj Dom ROH. Vidím tam techniku zvuku, ako sme tam spievali súťažný Biely kvet. Keď tam sedím v roku 2004 a preberám cenu za zlatého Slávika, tak ma to berie minimálne tak, ako keď som preberal cenu za Atlantídu. To má zase iný fór. Čo my sme vtedy vedeli, čo bude v roku 2004. Väčšinou sme si všetci mysleli, že už nebudeme hrať," povedal s úsmevom Žbirka, podľa ktorého by bolo svojím spôsobom rúhaním pripravovať sa na víťazstvo. Nepripravený človek sa dokáže viac tešiť. "Má to jednu nevýhodu, že nemáte pripravenú žiadnu reč," dodal Meky, ktorý v ankete získal 7 824 hlasov.

TASR vydáva k správe zvukový záznam.