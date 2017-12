Kirschner bola sklamaná z programu Slávika

Bratislava 28. novembra (TASR) - Speváčka Jana Kirschner je známa aj ako zástankyňa spievania "naživo" i počas priamych prenosov.

28. nov 2004 o 15:10 TASR

Na tohtoročnom galaprograme Slávik 2004 ju preto osobne veľmi mrzelo, že okrem skupiny Desmod a Zuzany Smatanovej, nespievali interpreti live. "Veľmi ma mrzelo, že to nebolo live okrem Desmodu a Zuzany Smatanovej, čo si strašne vážim, lebo Zuzka Smatanová sa aj dnes ukázala ako veľmi dobrá speváčka. Druhé sklamanie boli niektoré moderátorské prešľapy typu - Monika Gombitová, ktoré ja nepovažujem za profesionálne. Ale, okej, nie je vylúčené, že sa to v strese môže stať, ale pre mňa to jednoducho nebolo vtipné," vyhlásila Kirschnerová, ktorá tak zo sobotňajšieho programu nemala dobrý pocit. "Celý ten čas, ako sa Slávik vyvíjal, sme sa snažili ukázať, že slovenskí interpreti vedia na tom pódiu hrať naživo. Dnes to zas bolo nejakým spôsobom zaškatuľkované do umelo vytvorenej ilúzie, že je to všetko dobré, ale nemala som z toho dobrý pocit. Napriek tomu, že Ruslana mala svoje čaro a bola veľmi milá," dodala tohtoročná strieborná slávica.

Podľa Júliusa Kuruca z Produkčného domu Forza, bolo na voľbe jednotlivých interpretov, či budú hrať live a k dispozícii bola celá potrebná technika.

TASR vydáva k správe zvukový záznam.