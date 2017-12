CD

nové CD na trhu

29. nov 2004 o 9:40

Abuse: The Great Outdoors

Deadred records/ Wegart

Dlhoočakávaný "celovečerný" album jedného z najzaujímavejších domácich hudobných projektov mal pred pár dňami neoficiálny krst na koncerte v rámci festivalu Nu Jazz Days v Bratislave. Abuse kombináciou elektroniky s tradičnou live rytmikou bicie-basa nadväzuje na svoje predchádzajúce EP nahrávky, v ôsmich nových skladbách však majú výrazné miesto aj scratchové vstupy DJa Hlavolama, už stabilného člena zostavy. Atmosférická hudba svižne plynie vo väčších plochách, pričom šikovne ťaží z rôznych žánrov od triphopu až po breakbeat. Vkusný obal (vtipne sa pohrávajúci s názvom) ukrýva aj hodinovú dátovú stopu s niekoľkými skladbami vo formáte mp3 zo staršieho koncertu v pražskom Paláci Akropolis.

Various artists - Ambsine Vol. 1

Ambsine records/ Wegart

Heslo Urob si sám!, ktorým sa riadi čoraz viac umelcov, si osvojili aj ľudia stojaci za ďalšou nezávislou značkou. "Label ambsine records vznikol v septembri 2003 s jediným cieľom - zastrešiť vydanie kompilácie slovenských ambientných projektov. Jeho ďalšie aktivity budú závisieť iba od ohlasu na túto pripravovanú kompiláciu," tvrdia na webstránke o nahrávke, ktorá už medzitým dostala podobu ambiciózneho dvojalbumu s dvoma hodinami hudby. Koho zaujíma ambient, down-tempo, chill-out music či electronica, urobí si po vypočutí nahrávky takmer úplný obraz nielen o tom, ako tieto žánre znejú v podaní mladých slovenských, ale aj českých hudobníkov. O dva bonusy sa postarala spriatelená nórska formácia Origami Galaktika a už spomínaný Abuse, ktorý cez svoju zvukovú kartu v počítači prehnal skladbu skupiny Mindmap.

Družina

Barrandov records

O prvý konflikt týkajúci sa používania značky v slovenskej hudbe sa trochu prekvapivo pred dvomi rokmi postarali členovia worldmusicovej skupiny Jej družina. Po nezhodách vznikli skupiny dve - prvá na čele so speváčkou Zuzanou Mojžišovou a druhá s basgitaristom Atym Bérešom. Obe vydali krátko po sebe nové albumy, obe sa snažia utkať moderné zvukové šaty pre tradičné ľudové melódie. Názov Družina a priamočiarejší rockový prístup používa zostava okolo Atyho Béreša. Jej vyhlasovaná "euforická tanečnosť i sugestívna melanchólia, fujara, husle, elektrická rytmika i ženské vokály v službách odkazu minulých storočí" dostali podobu trinástich pesničiek. Viac info nájdete na www.druzina.info.

Art Ensemble of Chicago: The Meeting

Pi recordings/ Hevhetia

Na začiatku minulého roku sa Roscoe Mitchell, Malachi Favors Maghostut, Don Moye a Joseph Jarman čiže legendárna skupina Art Ensemble of Chicago po dlhej pauze opäť stretla v štúdiu v takmer pôvodnom obsadení. Starí jazzoví novátori nahrali jeden zo svojich najvydarenejších albumov vo svojej už takmer štyridsaťročnej existencii. Nájdete tu osobitú fúziu jazzu, európskej klasickej a tradičnej africkej hudby. Každý z členov prispel niekoľkými skladbami, medzi ktorými sa týči devätnásťminútová suita Its the Sign of the Times. Dobrá správa navyše: nahrávky Art ensemble of Chicago a ďalšie originálne tituly z amerického nezávislého vydavateľstva Pi recordings už zoženiete aj na našom trhu. (her)