Hercov z Pána prsteňov spája okrem viery v genialitu režiséra aj tetovanie

Londýn 12. decembra (TASR) - Herecký tím z trilógie Pán prsteňov má spoločné dve veci: všetci sa zhodujú, že režisér filmu Peter Jackson je génius, ...

12. dec 2001 o 13:49 TASR

Londýn 12. decembra (TASR) - Herecký tím z trilógie Pán prsteňov má spoločné dve veci: všetci sa zhodujú, že režisér filmu Peter Jackson je génius, a majú tetovanie.

Britský herec pasovaný za rytiera Sir Ian McKellen opísal obdobie, počas ktorého stvárňoval postavu čarodejníka Gandalfa "za najkrajšie chvíle svojho života".

"Všetci herci zo štábu si dali urobiť tetovanie v tetovacom salóne vo Wellingtone na Novom Zélande. Ale prisahali sme, že nikomu neprezradíme, čo to je," povedal herec na pondelňajšej premiére prvého dielu filmovej adaptácie románu J.R.R. Tolkiena s názvom Spoločenstvo prsteňa.

"Vôbec to nebolelo. Vlastne to bolo veselé. Je to symbol priateľstva, ktoré nás držalo pokope vyše roka. Po celý zvyšok života budem hrdo nosiť tento malý znak Pána prsteňov," dodal McKellen. Odmietol však prezradiť, ktorý kúsok tela si dal tetovaním ozdobiť.