Nová scéna uvedie premiéru komédie Šiesti v pyžame

12. dec 2001 o 14:19 TASR

Bratislava 12. decembra (TASR) - Téma manželskej nevery a vynaliezavosti s ňou spojenej dominuje v najnovšej inscenácii režiséra Emila Horvátha Šiesti v pyžame. Premiéru bláznivej komédie britských autorov Marca Camolettiho a Robina Hawdona uvedie Nová scéna 14. a 15. decembra.

Je to komédia o manželstve, nevere, promiskuite a fantázii. Autori sa na vzťah muža a ženy pozerajú z nadhľadu, so sebairóniou a bez toho, žeby "niekomu dali za pravdu", uviedol Horváth na dnešnom predpremiérovom stretnutí s novinármi. Hra s vtipnou zápletkou, v ktorej dominujú sarkastické dialógy, má podľa Horvátha čo povedať súčasnému divákovi. Napriek závažnosti hlavného konfliktu, autori k téme pristupujú zľahčeným spôsobom, takže divák si do divadla môže prísť aj oddýchnuť, uviedol.

Bláznivosť komédie podľa jej dramaturga Miloša Ruppeldta spočíva v zamotaných situáciách, ale aj briskných dialógoch, čo kladie nesmierne nároky na hercov. "Najnáročnejšie bolo naučiť sa veľké množstvo textu a zapamätať si nástupy v rýchlo sa meniacich scénach," konštatovala jedna z protagonistiek Gabriela Dzúriková.

V hlavnej úlohe neverného manžela sa predstaví Marek Ťapák a v úlohe Jacqueline Gabriela Dzúriková v alternácii s Martou Sládečkovou. Diváci uvidia aj Zuzanu Tlučkovú, Gabrielu Škrabákovú, Zuzanu Márosovú, Ivana Vojteka, Dušana Szabóa, Andreu Karnasovú a Jána Mistríka. Scénu k inscenáciu pripravil Miloš Pietor, kostýmy Ľudmila Várossová a hudbu Víťazoslav Kubička.

Komédia pôvodne nazvaná Pyžamo pre šiestich vznikla v Paríži, kde sa aj niekoľko rokov hrala. Skutočný úspech však zožala až v Hawdonovej úprave, keď ju pod názvom Neobliekaj sa na večeru uviedlo londýnske divadlo Apollo.