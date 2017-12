Igor Timko sólovú kariéru neplánuje

Bratislava 29. novembra (TASR) - Líder kapely No Name Igor Timko nemal nikdy ambície stať sa sólovým spevákom.

29. nov 2004 o 15:00 TASR

Hoci sa v hudobných anketách vždy objaví zopár mien lídrov rôznych skupín na prvých priečkach, Timko sa podľa vlastných slov cíti pokojne tam, kde so svojou kapelou je. "Mojou ambíciou nikdy nebolo byť sólovým spevákom. Podľa môjho názoru je to predurčené z rodinného prostredia. Vždy sme mali detskú izbu ako nejaká banda, ktorá sa toleruje navzájom," hovorí s úsmevom druhý najstarší z bratov Timkovcov, podľa ktorého sa aj pri rozhodovaní lepšie rozmýšľa šiestim ako jednému. "Sólovým spevákom vôbec nezávidím," vraví s tým, že ako kapela sa cítia v pohode a on osobne zatiaľ sólovú platňu vôbec neplánuje.

V šesťčlennej kapele No Name hrajú štyria bratia Timkovci. Ešte predčasom spolu všetci aj bývali. Ako prvý sa zo spoločného bytu odsťahoval najstarší brat Roman, ktorý si založil s priateľkou vlastnú domácnosť.