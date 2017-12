Chippendales opäť rozpaľovali stovky Sloveniek

Bratislava 29. novembra (TASR) - Štyria fešní mladíci salutujúci na pódiu v bielych admirálskych uniformách a piskot viac ako tisícky dievčat a dám v ...

29. nov 2004 o 16:30 TASR

Bratislava 29. novembra (TASR) - Štyria fešní mladíci salutujúci na pódiu v bielych admirálskych uniformách a piskot viac ako tisícky dievčat a dám v publiku. Aj takto vyzeralo nedeľné vystúpenie Chippendales v bratislavskej Inchebe.

Už od prvého momentu si krásavci svojimi dokonalými telami v eroticko-tanečnej šou získali hádam každú dámu z publika, z ktorého sa počas vyše dvojhodinového vystúpenia ozývali nadšené reakcie a piskot. Tie sa znásobovali s každým vyzývavým pohybom a odhodeným tielkom do publika, ktoré si tanečníci počas svojho vystúpenie niekoľkokrát doslova strhávali z tiel. Obecenstvo až neuveriteľne šalelo a keď sa "pestované telá" rozbehli do hľadiska, davová psychóza bola na spadnutie. Niekoľkokrát si do svojich čísel ako aktérky vybrali aj dievčatá z publika a nešetrili necudnými pohybmi. Aj keď hľadisko z dobre stavaných postáv nemalo možnosť vidieť úplne všetko, účastníčkam pódiových scén neušiel jediný detail.

Po vystúpení dámy neváhali vydať nemalé peniaze za spoločné fotografie s driečnymi mladíkmi do svojich albumov a pripravené vo vstupnej hale boli aj kalendáre, tričká či tango-nohavičky s menom skupiny.

Vystúpenie Chippendales si v nedeľu nenechali ujsť Zuzana Hajdu, Adriana Kmotríková, či Zora Czoborová, alebo bývalé miliónové dievčatá Petra Lenártová, či Zuzana Panczová.

Šou založená na kráse mužov a márnomyseľnosti žien sa v Bratislave páčila aj hlavným aktérom večera. Podľa organizátora boli aj počas tretej tohtoročnej návštevy slovenským publikom nadšení.

Chippendales sú svetovo uznávanou skupinou v oblasti ženského zábavného priemyslu. Ich heslom je "neuveriteľná dievčenská noc". Žiadna iná pánska tanečná skupina sa s nimi nemôže porovnávať v štýle, profesionalite a sexepíle. Výborná choreografia, nádherné svetelné efekty, krásni muži, vypracované telá, úsmevy. Túto originálnu produkciu si prichádzajú bez ostychu pozrieť milióny žien po celom svete. Chippendales sa Slovenkám prídu opäť predviesť v novembri 2005, tentoraz však s úplne novým programom.