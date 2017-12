Harrisonova skladba My Sweet Lord vyjde znova v januári 2002

Londýn 12. decembra (TASR) - Hit My Sweet Lord od zosnulého bývalého člena kapely Beatles Georgea Harrisona vyjde znova v januári 2002, 31 rokov po ...

12. dec 2001 o 14:47 TASR

Londýn 12. decembra (TASR) - Hit My Sweet Lord od zosnulého bývalého člena kapely Beatles Georgea Harrisona vyjde znova v januári 2002, 31 rokov po dosiahnutí vrcholu britského rebríčka.

Ako dnes oznámila nahrávacia spoločnosť EMI, reedíciu singla vydajú 14. januára, pričom všetky tržby z predaja poputujú na dobročinné účely. Zatiaľ nestanovili konkrétnu charitatívnu organizáciu, ktorá peniaze dostane.

EMI minulý týždeň informovala, že singel My Sweet Lord sa rozhodli vydať po konzultácii s vdovou po Harrisonovi Oliviou a jeho synom Dhanim. Po tomto oznámení sa skladba stala horúcim tipom na vianočnú hitparádovú jednotku.

Spoločnosť EMI sa však rozhodla odložiť vydanie singla až na budúci rok. Ak by sa podľa slov jej hovorcu totiž s vydaním piesne ponáhľali, aby to stihli ešte pred Vianocami, mohlo by to byť vnímané ako "zlý vkus".

My Sweet Lord sa stal prvou sólovou nahrávkou člena Beatles na špici britského rebríčka - dominovala v ňom päť týždňov v januári a februári 1971. Vyšiel aj na Harrisonovom najúspešnejšom albume All Things Must Pass, ktorý po digitálnom obnovení vydali začiatkom tohto roku.