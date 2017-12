Jolieová by chcela mať osem detí

Stuttgart 29. novembra (TASR) - Americká herečka Angelina Jolieová vyhlásila, že túži založiť si veľkú rodinu.

29. nov 2004 o 17:27 TASR

"Mojím snom by bolo prijať k sebe deti z celého sveta a vychovať ich. Osem by bolo akurát, ale neviem či by som to stíhala," povedala herečka pre magazín Readerďs Digest. Svojho súčasného adoptovaného syna z Kambodže, Maddoxa, by však za žiadnu cenu nechcela stratiť.

"Vďaka nemu som dospela k vnútornému pokoju. Zmenil mi život," oznámila Jolieová.

Na margo svojej dobročinnej činnosti sa nechala počuť, že hoci ju tvorba filmov zabezpečuje materiálne, viac ju uspokojuje radosť a úsmevy detí, keď navštívi školu napr. v Keni alebo v Rusku.

"To je krajšie ako vyhrať Oscara," vyhlásila herečka.

Rovnako sa krásavica po stroskotanom manželstve s Billy Bob Thortonom obzerá po novom mužovi vo svojom živote. Angelina má dokonca konkrétne predstavy akoby mal jej budúci partner vyzerať.

Musel by byť úžasný otec, citlivý, silný a sebavedomý," dodala Jolieová.