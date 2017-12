Iluzionistov rozohrajú v Štúdiu L+S Lasica, Fialová a Hajdu

29. nov 2004 o 18:09 TASR

Bratislava 29. novembra (TASR) - Bozky, ale aj facku "uštedrí" v novom predstavení Štúdia L+S Iluzionisti herečka Zuzana Fialová svojmu kolegovi Milanovi Lasicovi.

Predstavenie bude mať premiéru v utorok 30. novembra a Zuzana Fialová si spoluprácu s Milanom Lasicom pochvaľuje: "Spolupracovalo sa mi s ním fantasticky. On je veľmi tvorivý človek a herec prítomný v každom okamžiku," hovorí. S úsmevom tiež priznáva, že dať tomuto sympatickému hercovi bozk bolo určite jednoduchšie, ako facku. "Je to také, ako to má byť na scéne. Namiesto whisky je tam čaj a namiesto ozajstných bozkov sú tie divadelné," poznamenáva Lasica.

Skúšky predstavenia, v ktorom si zahrá aj Vladimír Hajdu, prebiehali vo veselej atmosfére. "Ráno sme sa stretli na skúške a dlho sme sa rozprávali, až kým nás naši vedúci neukecali, aby sme išli aj skúšať. Rozanalyzovali sme všetko, čo sa stalo za posledných osem hodín, kým sme sa nevideli," spomína s úsmevom Fialová. Réžie predstavenia sa ujal Jakub Nvota, ktorého si vybral herec i riaditeľ divadla Milan Lasica. "Nie je to štandardné, aby si herec vyberal režiséra, ale my nie sme štandardné divadlo. Vybral som si ho a s ním sme potom rozmýšľali o obsadení," vysvetľuje Lasica.