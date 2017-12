Zomrel český herec Zdeněk Dítě

Praha 12. decembra (TASR) - Český divadelný a filmový herec Zdeněk Dítě, ktorý len pred mesiacom oslávil 81. narodeniny, zomrel v utorok po dlhej chorobe ...

12. dec 2001 o 15:31 TASR

Praha 12. decembra (TASR) - Český divadelný a filmový herec Zdeněk Dítě, ktorý len pred mesiacom oslávil 81. narodeniny, zomrel v utorok po dlhej chorobe v Kralupách nad Vltavou.

Zdeněk Dítě, ktorý bol za mlada idolom žien, trpel Alzheimerovou chorobou a zomrel v liečebni pre dlhodobo chorých v Kralupách nad Vltavou. V roku 1993 sa zaradil medzi prvých držiteľov ceny Senior Prix Nadácie Život umelca.

Herec známy napríklad z rozprávky Bol raz jeden kráľ, kde si zahral záhradníka, sa prvýkrát objavil pred kamerou v roku 1949 v Pytlákovej schovanke. Narodil sa 19. novembra 1920 v Prahe, kde vyštudoval pražskú obchodnú akadémiu a neskôr absolvoval dva roky konzervatória. Za vojny pôsobil v Mestských divadlách pražských a po roku 1945 strávil jednu divadelnú sezónu v Divadle E. F. Buriana. Na vinohradskej scéne pôsobil 12 rokov a v roku 1958 sa presunul do Realistického divadla na Smíchove.

Dítě stvárnil desiatky filmových úloh a diváci si ho pamätajú napríklad z filmov Smrt krásných srnců, Příště budeme chytřejší, staroušku, Co je doma, to se počítá, pánové, či Adéla ještě nevečeřela. Objavil sa aj po boku komika Felixa Holzmana v scénke, kde si kupoval lístky do kina na filmy V sobotu večer, v neděli ráno a Včera, dnes a zítra.

(spravodajkyňa TASR Katarína Korgová) ed