Zomrel americký herec John D. Barrymore

30. nov 2004 o 9:03 TASR

Los Angeles 30. novembra (TASR) - Zomrel americký herec John D. Barrymore, otec hollywoodskej herečky Drew Barrymorovej. Herečka v pondelok prostredníctvom svojho hovorcu vyhlásila, že jej otec bol "pohodový kocúr". "Prosím úsmev, keď na neho spomínate," uviedla vo vyhlásení.

Americké médiá zatiaľ nezverejnili nijakú zmienku o príčine alebo mieste jeho úmrtia.

John D. Barrymore mal 72 rokov. Drew, ktorá sa stala známa ako detská filmová hviezda, opísala vo svojich memoároch Little Girl Lost napätý vzťah k otcovi, ktorý bol závislý od alkoholu a poväčšine nebol doma.

John D. Barrymore účinkoval v 50. a 60. rokoch v niekoľkých filmoch (The Big Night, While the City Sleeps) a televíznych produkciách. Bol synom legendárneho herca Johna Barrymora a herečky Dolores Costellovej. Opakovane sa dostával na titulky bulvárnej tlače pre opitosť, bitky a domáce násilie. Okrem Drew mal trikrát ženatý herec aj syna Johna.