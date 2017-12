Deana: Manžel tažko niesol nekorektné správanie zo strany Novej scény

Bratislava 30. novembra (TASR) - Známy slovenský režisér Juraj Jakubisko veľmi ťažko niesol údajne nekorektné správanie zo strany predstaviteľov divadla Nová scéna (NS) v súvislosti s realizovaním úspešného muzikálu Balada o zlodejovi koní alebo Cigáni idú do neba.

Podľa dnešnej výpovede jeho manželky Deany na Okresnom súde Bratislava 1 Jakubisko mal dokonca po predčasnom ukončení spolupráce na muzikáli vážne zdravotné problémy, ktoré pri neliečení mohli skončiť až imobilitou. Deana, rovnako ako jej manžel tvrdia, že za tri týždne nie je možné kvalitne úplne od začiatku naštudovať a realizovať v divadle nový muzikál. Veľké divadlá skúšajú približne tri mesiace, spresnila Deana, ktorá prišla vypovedať na súd z Prahy, kde býva, napriek výraznému nachladnutiu. Jej manžel Juraj Jakubisko totiž domáha súdnou cestou milióna korún a zákazu šírenia autorského diela od divadla NS v súvislosti muzikálom Balada o zlodejovi koní alebo Cigáni idú do neba. Pre očistenie svojho mena súdnou cestou sa Jakubisko rozhodol, keďže sa o ňom šírili nepravdivé reči, že sa nevedel ďvtesnaťď do mantinelov divadla.

Jakubisko tvrdí, že Nová scéna hrala muzikál Balada o zlodejovi koní alebo Cigáni idú do neba podľa jeho scenára s malými odlišnosťami, pričom použila viaceré jeho nápady.

Spolupráca medzi Jakubiskom a NS sa začala v lete 2001. Režiséra oslovil vtedajší riaditeľ divadla NS Marek Ťapák s ponukou práce na muzikáli na námet známeho filmu zo sovietskej éry Cigáni idú do neba. Režisér majúci slabosť pre túto tému ponuku prijal a pustil sa do práce bez toho, aby uzavrel písomnú zmluvu. Jakubiskovi sa nepozdával pôvodný scenár z pera českého autora, a preto napísal vlastný režijný scenár, ktorý predložil vedeniu divadla na odsúhlasenie. Jakubisko napríklad vypustil Makara Čudru i Gorkého a vymyslel si postavu cigánky Izergil, ktorá celý príbeh rozpráva. Režisér známy svojou pedantnosťou nebol napríklad spokojný s výkonom hercov a tak pozval z Brna známu učiteľku tanca a spevu rómskeho pôvodu Idu Kelarovú. Rovnako navrhol otočnú scénu a vypracoval okrem náčrtu javiskovej scény i maketu, ktorú používali pri skúškach. Spolupracoval tiež pri tvorbe kostýmov. Za prácu mu Nová scéna nevyplatila ani korunu, pričom si ubytovanie a cestu hradil z vlastného vrecka. Po nezhodách so Štefanom Kožkom, ktorého Nová scéna uvádzala pri predstaveniach ako režiséra, a nedodržaní pôvodných zámerov došlo podľa Jakubiska k nedobrovoľnému skončeniu spolupráce asi mesiac pred novembrovou premiérou v roku 2001.

Právna zástupkyňa Novej scény žiada Jakubiskovu žalobu zamietnuť v celom rozsahu. Trvá na tom, že ide o iné dielo, ktoré režíroval Kožka. Potvrdila, že NS nevyplatila Jakubiskovi ani korunu a neuzavrela s režisérom žiadnu písomnú zmluvu, pričom Jakubisko mal počas štyroch mesiacov príprav muzikálu úlohu manažéra.

Pojednávanie bolo odročené.

Muzikál po uvedení v roku 2002 bol na Novej scéne najnavštevovanejším prestavením.