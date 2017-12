Veď Vianoce sú úchylné!

Santa je úchyl! (Bad Santa) l USA - NSR 2003 l 92 minút l Scenár: Glenn Ficarra, John Requa * Réžia: Terry Zwigoff * Kamera: Jamie Anderson * Hudba: David Kitay * Hrajú: Billy Bob Thornton, Tony Cox, Brett Kelly, Lauren Grahamová, Bernie Mac, Lauren Tomo

1. dec 2004 o 9:15 MILOŠ ŠČEPKA

Santa je úchyl! (Bad Santa) l USA - NSR 2003 l 92 minút l Scenár: Glenn Ficarra, John Requa l Réžia: Terry Zwigoff l Kamera: Jamie Anderson l Hudba: David Kitay l Hrajú: Billy Bob Thornton, Tony Cox, Brett Kelly, Lauren Grahamová, Bernie Mac, Lauren Tomová, John Ritter, Cloris Leachmanová

Upozornenie: v tomto vianočnom filme pozorní diváci narátali 170 ráz slovo "fuck", 74 ráz "shit", 31 ráz "ass" a 10 ráz "bitch".

Ak čakáte tradičnú sladkú rozprávku na sviatočné dni, vyberte si iný film. Napríklad Votrelec vz. Predátor. No ak máte po krk všetkých zvončekov, sladkých deťúreniec a bodrých tučniakov v červených kabátoch s optimistickým "Hohohóóó!", ste na správnom mieste. Scenáristi Glenn Ficarra a John Requa sa rozhodli, že obrátia Vianoce naruby, a vyrobili z nich solídne peklíčko.

Neodhaľujú trpkosmiešnu podstatu amerických Vianoc ako sviatkov konzumu, tak ďaleko zase nezašli. Rozprávajú o beznádejnom alkoholikovi, cynickom bezcitnom stroskotancovi Williem, ktorý spolu s černošským trpaslíkom Marcusom rok čo rok vystupuje v rôznych obchodných domoch ako Santa Claus a elf. Nerobia to z lásky k deťom, Willie deti nenávidí, ale ako inak zistiť, kde sú v obchodnom dome trezory na tržbu? Ako dnu prepašovať kasárske nástroje? Ako vypnúť bezpečnostné zariadenie?

Pred Vianocami Willie s Marcusom trošku popracujú - a potom môžu celý rok leňošiť. Lenže Willie je notorik. Pripaľuje si jednu cigaretu od druhej. Nadáva. Obcuje so zákazníčkami v oddelení nadmerných veľkostí. A občas je taký opitý, že sa pred deťmi bezvládne váľa alebo aj močí.

Scenára sa ujali ako producenti legendárni filmoví bratia Ethan a Joel Coenovci s Bobom a Harveyom Weinsteinovcami. Pochopili, že časť publika potrebuje ventilovať svoje znechutenie z vianočných gýčov a za režiséra vybrali Terryho Zwigoffa. Ten dokázal schopnosť zobrazovať inú Ameriku snímkou Prízračný svet. Rolu Willieho ponúkli Jackovi Nicholsonovi, ale hral práve v Milovať je úžasné. Obrátili sa na Billa Murraya, no ten nakrúcal Stratené v preklade.

Billy Bob Thornton, osvedčený herec Coenovcov, bol, našťastie, voľný. Celý film napokon stojí na jeho skvelom výkone. Thornton (na rozdiel od Cagea v Zomrieť v Las Vegas) zahral notorického alkoholika tak presvedčivo, že dodnes vyvracia klebety o skutočnom opíjaní sa na pľaci. Márne.

Keďže ide o vianočný film naruby, nechýba ani detský hrdina. Má síce kučeravé blond vlásky, ale nie je to žiadny anjel. Dlho pôsobí ako úplný dement, potom zase ako čertovsky prešibaný zlomyseľný lotrík. Willie sa s ním nespriatelí. Zneužije fakt, že chlapec žije sám so senilnou komatóznou babičkou, a nasťahuje sa k nemu. Meniť sa začne voľky-nevoľky.

Končí sa film happy endom? Ako sa to vezme. Prácu policajného konfidenta môže niekto považovať za šťastie. Skutočným šťastím však je, že sa tento netradičný, čudný, sprostý, vulgárny, no nesmierne zábavný, vtipný antivianočný film dostal do našich kín.