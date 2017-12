Eminem sa v Prídavku opakuje

Encore (Prídavok) - tak pomenoval svoj nový album slávny americký raper Eminem. Hudobník, ktorý sa vlastným menom volá Marshall Matters, sa snaží opäť šokovať. Kritici sa však zhodujú, že sa mu to darí s menším účinkom.

1. dec 2004 o 11:00 PETER BÁLIK

Eminemovou zbraňou sú hlavne slová. FOTO - UNIVERSAL



Eminem je jeden z mála belochov, ktorý sa presadil v americkej hip-hopovej hudbe. Jeho albumy sú plné útokov na americkú spoločnosť a vulgárnej lyriky na adresu černochov, homosexuálov či politikov zoradenej do rýmov, ktoré, naopak, niektorí literárni kritici prirovnávajú ku skutočným básňam.

Encore, v poradí už piaty album talentovaného rodáka z Detroitu, pojednáva o jeho problémovom súkromnom živote. V jednej skladbe ďakuje matke za pokazené detstvo, v ďalšej veľký priestor venuje vzťahu s bývalou manželkou, ktorá prednedávnom sedela vo väzení za drogový delikt. Svoje dostal v skladbe Mosh aj znovuzvolený americký prezident George W. Bush. Eminem ho popisuje ako "zbabelca, ktorého sme si povolali k moci".

Just Lose It, prvý singel z rovnomenného albumu, zbierka náhodných slov, bola vraj poslednou skladbou, ktorú Eminem nahral na nové CD "Táto pieseň nemá hlbší zmysel. Vznikla na základe rytmu, ktorý mi niečo hovoril. Rytmy chodia mojou hlavou, s nimi aj texty a rôzne frázy. Rýmy jednoducho prídu. Slová sú vnútri rytmu, len ich tam treba objaviť," vyhlásil pre časopis Rolling Stone o skladbe, ktorej video urazilo speváka Michaela Jacksona. Bývalý kráľ popu mladého kolegu z brandže obvinil, že si robí nemiestne vtipy z jeho náklonnosti k malým chlapcom.

Eminem sa na novinke štylizuje do úlohy umelca a masového vraha, ktorý na svoje zazobané publikum strieľa z pištole a podľa propagačných fotiek sprevádzajúcich vydanie albumu nakoniec spácha samovraždu. Nie je však prvým hudobníkom, ktorý strieľa na svojich fanúšikov. Podobným spôsobom sa vo videu k skladbe My Way prezentoval aj nebohý punker Sid Vicius.

Poloautobiografický film 8 Mile od režiséra Curtisa Hansona, z ktorého pochádza úspešný rovnomenný soundtrack (za skladbu Lose Yourself dostal Eminem Oscara), ho predstavil ako talentovaného textára, skladajúceho rýmy priamo počas filmovania. Medzi soundtrackom a nahrávkou Encore sa Eminem ešte ukázal v mnohočlennej skupine D-12, ktorú preslávil singel My Band.

Jeho doteraz najúspešnejšou nahrávkou je Eminem Show, album, z ktorého sa na celom svete predalo rekordných 19 miliónov nosičov. Na novom albume šou pokračuje ďalej, ale napriek bohatému zvukovému kabátu Encore, za ktorým stojí aj ostrieľaný producent Dr. Dre, sa raper začína opakovať. Eminem tento nedostatok rieši obvyklým spôsobom. V závere albumu vytiahne pištoľ, napáli to do aplaudujúceho publika a lúči sa: "Bye, bye!"