Kylie Minogue sa najnovšie venuje jazzu

Melbourne 1. decembra (TASR) - Austrálska speváčka Kylie Minogue si chce trochu oddýchnuť od popu a plánuje sa v budúcnosti venovať aj jazzu.

1. dec 2004 o 6:34 TASR

Podľa denníka Melbourne Sun-Herald speváčka už naspievala niekoľko jazzových skladieb. Tridsaťšesťročná Kylie vyhlásila, že je to práve žáner jazzu, ktorému sa chce v budúcnosti venovať, ale pritom ani pop nechce celkom opustiť. "Mám radosť z jazzu, ale v plánovaní budúcnosti nie som veľmi dobrá. Inšpiruje ma neznáme, neviem celkom dobre, čo budem robiť," povedala o svojich zámeroch do budúcnosti.

Kylie nedávno vydala dvojalbum svojich hitov pod názvom Ultimate Kylie a 6. decembra vyjde jej najnovší single I Believe In You.