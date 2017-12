Tom Hanks si zahrá vo filmovej verzii bestselleru Kód Da Vinciho

1. dec 2004 o 14:00 TASR

Los Angeles 1. decembra (TASR) - Nositeľ Oscara Tom Hanks bude hrať hlavnú úlohu v pripravovanej filmovej verzii knižného bestselleru Sakrileg, známeho aj pod originálnym názvom Kód Da Vinciho.

Úspešný triler amerického spisovateľa Dana Browna prevedie do filmovej podoby režisér Ron Howard. O jeho pláne informovalo v utorok v Los Angeles štúdio Sony Pictures. Prvé zábery nového diela by sa mali nakrútiť v roku 2005, autori by chceli svoje dielo uviesť do kín v máji 2006.

Hanks bude hrať úlohu vedca Roberta Langdona, ktorý sa venuje skúmaniu a analýze rôznych symbolov a vo fiktívnom príbehu pátra po tajných bratstvách a temných tajomstvách cirkvi.

Zo spoločnej dielne Howard-Hanks vyšli už také diela ako Apollo 13 a Splash.