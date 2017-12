Speváčka rockovej formácie Guano Apes uprednostnila sólovú dráhu

Göttingen 2. decembra (TASR) - Sandra Nasicová, speváčka jednej z najúspešnejších nemeckých rockových skupín uplynulých rokov Guano Apes, opúšťa formáciu, ...

2. dec 2004 o 10:00 TASR

Göttingen 2. decembra (TASR) - Sandra Nasicová, speváčka jednej z najúspešnejších nemeckých rockových skupín uplynulých rokov Guano Apes, opúšťa formáciu, pretože sa rozhodla pre sólovú dráhu.

Príčinou tohto rozhodnutia je podľa vlastných slov 28-ročnej vokalistky predovšetkým napätie v skupine, s ktorou zažila mnoho vrcholov, ale aj čoraz viac hádok.

Guano Apes, ktorí nie sú neznámi ani slovenskému publiku, sa presadili v náročnej angloamerickej konkurencii okrem iného hitmi Open Your Eyes alebo Lords Of The Boards.

Nasicová pracuje už pol roka na sólovom albume, ktorý bude ako prezradila takisto rockovou kolekciou. Speváčka však nevylučuje, že sa raz v skúšobni opäť stretne s dlhoročnými kolegami z Guano Apes. Dodáva však: "Život je otvorený, nemôžem a nechcem nikomu nič sľubovať."