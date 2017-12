Wailers sa vracajú na Slovensko

3. dec 2004 o 17:01

BRATISLAVA - Už po druhýkrát sa v tomto roku vracia na Slovensko slávna skupina The Wailers. Jedna z hviezd svetovej reggae scény, ktorej členovia sprevádzali v minulosti legendárneho Boba Marleyho, vystúpi v utorok večer v bratislavskom divadle Aréna v rámci akcie Bažant Pohoda párty.

The Wailers, ktorí koncertovali v Bratislave už aj v polovici 90. rokov, si získali množstvo fanúšikov na tohtoročnej Pohode svojou neopakovateľnou hudbou a hitmi svojho niekdajšieho šéfa. Z pôvodnej zostavy zo sedemdesiatych rokov v skupine dnes pôsobia Aston Family Man Barrett, Al Anderson a Earl "WYA" Lindo.

Najznámejšou postavou The Wailers je basgitarista Aston Family Man Barrett, ktorý so svojím bratom Carltonom sprevádzali Marleyho na koncertoch aj v štúdiu. "Zostali sme tu my a naším poslaním je šíriť reggae hudbu do celého sveta a oboznamovať ho s našimi koreňmi a kultúrou, pretože reggae vyjadruje tlkot srdca. Považujem ho za univerzálny jazyk," povedal pre SME na Pohode basgitarista.

The Wailers sa zastavia na Slovensku v rámci svojho krátkeho európskeho turné, ktoré vtesnali medzi koncerty v USA. The Wailers nie sú iba revivalovou skupinou, dokážu prostredníctvom slávnych piesní ako Jamming, No Woman No Cry alebo I Shot The Sherif vyvolať Marleyho ducha.

Okrem The Wailers zahrá aj Jah division sound system, pripravená bude čajovňa, Pohoda shop. Lístky stoja v predpredaji 590 Sk, na mieste 690 Sk. (peb)