ViedeŇ

HUDBA - ROCK, POP

3. dec 2004 o 0:00

SZENE WIEN, Hauffgasse 26

4. 12. DECHEN SHAK DAGSAY (Tibet) o 20.00

5. 12. The Tiger Lillies o 20.00

8. 12. THE WAILERS o 20.00

Gasometer, Guglgasse 12

3. 12. Patricia Kaas o 20.00

4. a 5. 12. Michael Flatley's Lord of the Dance o 20.00

6. 11. Die Toten Hosen o 20.00

Hala E - MuseumsQuartier,

Museumsplatz 1

3. a 4. 12. The Harlem Gospel Singers & Band o 20.00

7. a 8. 12. Čínsky národný cirkus o 19.30

Joe Zawinul's Birdland, hotel Vienna, Stadtpark

do 4. 12. Azymuth o 21.00

od 7. 12. Two Siberians o 21.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

4. 12. Klemens Marktl Quartett o 21.00

7. 12. Oliver Kent's "Selim" o 21.00

9. 12. David Evans & Erik Trauner o 21.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Albertina, Albertinaplatz 1

od 3. 12. Marc Chagall.

Biblické mýty

do 5. 12. Peter Paul Rubens

od 5. 12. Rubens vo Viedni

3 múzeá - 100 obrazov

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

Obrazáreň Akadémie výtvarných umení, nám. Schillerplatz 3

Wien Museum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 5. 12. Willy Römera: Berlín 1918 - 1945

do 9. 1. 2005 Henri Cartier-Bresson

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 20. 2. 2005 Klasicizmus a biedermeier

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 12. 12. Alexander Rodčenko. Moskva

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 2. 1. 2005 Tamara de Lempicka - femme fatale art deca

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 9. 1. 2005 Cecil Beaton. Portréty

Hofmobilendepot, Viedenské múzeum nábytku, Andreasgasse 7

do 9. 1. 2005 Bauhaus - mobiliár. Prehliadka legendy

Rakúske divadelné múzeum, nám. Lobkowitzplatz 2

do 16. 1. 2005 Hans Moser

do 20. 2. 2005 Viedenské striebro

Secesia, Friedrichstrasse 12

od 30. 1. 2005 Albert Oehlen

Leopoldovo múzeum,

Museumsplatz 1

do 31. 1. 2005 Schiele - krajinky

Künstlerhaus, Karlsplatz 5

do 28. 3. 2005 Stará Viedeň - mesto, ktoré nikdy nebolo

DIVADLÁ

BURGTHEATER,

Dr. Karl-Lueger-Ring 2

4. 12. T. Williams: Mačka na horúcej plechovej streche o 19.00

5. 12. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 18.00

7. 12. F. Schiller: Don Carlos o 17.30

9. 12. G. Hauptmann: Pred západom slnka o 19.00

THEATER IN DER JOSEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

3. 12. B. Brecht: Trojgrošová opera o 19.30

5. 12. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 20.00

6. 12. História "Comedian Harmonists" o 19.30

9. 12. J. Nestroy: Kampl o 19.30

Biblické mýty v podaní Marca Chagalla Marc Chagall (1887 - 1985) sa zaraďuje medzi najväčších maliarov 20. storočia. Biblické príbehy patria k majstrovským dielam Chagallovho umenia, ktoré budú od 3. decembra vystavené vo viedenskej Albertine. Viedenská Albertina po prvýkrát prezentuje tieto veľké cykly z 50-tych a 60-tych rokov minulého storočia. Ku skvostom výstavy patrí 17 monumentálnych diel neskorého obdobia ruského maliara z múzea vo francúzskej Nizze.

Výstava Marc Chagall a biblické mýty bude vo viedenskej Albertine prístupná denne od 10.00 do 18.00, v stredu až do 21.00. Základné vstupné do múzea stojí 9 eur, študenti, seniori a žiaci zaplatia 6,50 eura a deti do 6 rokov majú vstup zdarma. K Albertine na nám. Albertinaplatz 1 sa dostanete metrom U1, U2, U4 (stanica Karlsplatz), U3 (stanica Stephansplatz), električkami č. 1, 2, J a D (stanica Staatsoper) a autobusom č. 2a (stanica Albertina).

Bauhaus diktoval - mobiliár musí byť funkčnýV Dvornom sklade nábytku na známej ulici Mariahilfer Straße 88 sprístupnili výstavu venovanú bauhausu. Pojmom bauhaus v roku 1919 označil Walter Gropius školu pre umenie stavby, maliarstvo a umelecké remeslo.

Stredobodom každej oblasti bauhausu bola funkčnosť, aj mobiliár a prístroje sa navrhovali podľa svojho účelu. Charakter tejto školy najviac ovplyvnila tzv. dielňa mobiliáru. Klasické kúsky od architektov Marcela Breuera či Ludwiga van der Rohea sa spájajú so školou bauhausu nezávisle od toho, či tu vznikli, alebo nie.

V striktne historickom zmysle definovaný mobiliár, ktorý vznikol v rokoch bauhausu 1919 - 1933 v rámci školy a bol v jej dielňach i produkovaný, ponúka výstava "Bauhaus - mobiliár. Prehliadka legendy". Viedenská expozícia prezentuje najvýznamnejšie exponáty zo zbierky berlínskeho archívu bauhausu a súkromných zbierok: stoličky, stoly, postele a skrine, ktoré navrhli architekti a dizajnéri bauhausu.

Prehliadka vo viedenskom Hofmobiliendepote je prístupná denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 až do 9. januára 2005. Základné vstupné stojí 6,90 eura, zľavnené 4,50 eura.

FOTO - ARCHÍV COMPRESS