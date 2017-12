Praha

DIVADLÁ

3. dec 2004 o 0:00

ČINOHERNÝ KLUB

4. 12. Sexuální perverze v Chicagu o 19.30

6. 12. Maska a tvář o 19.30

7. 12. Vodní družstvo o 19.30

8. 12. Správce o 19.30

9. 12. Vincent o 19.30

LATERNA MAGIKA

3. a 4. 12. Graffiti o 20.00

6. - 8. 12. Graffiti o 20.00

9. 12. Kouzelný cirkus o 20.00

NÁRODNÉ DIVADLO

3. 12. Naši furianti o 19.00

4. 12. Čert a Káča 11.00

4. 12. Prodaná nevěsta o 19.00

5. 12. Adventní koncert o 14.00

5. 12. Lucerna o 19.00

7. 12. Requiem o 20.00

8. 12. Coriolanus o 19.00

9. 12. Louskáček o 19.00

MÚZEÁ A VÝSTAVY

ŽIDOVSKÉ MÚZEUM

Jiří Běhounek - Židovské motívy v ilustračnom diele - výstava ilustrácií ak. mal. Jiřího Běhounka ku knihám Osem svetiel Lea Pavláta, Rabín a čarodejnice I. B. Singera, Golem Eduarda Petišku a Židovské anekdoty (do 30. 12. 2004)

MÚZEUM HLAVNÉHO MESTA PRAHY

Čaro bábok sochára Vojtěcha Suchardu (do 31. 12.)

NÁRODNÉ MÚZEUM - HLAVNÁ BUDOVA

Futbal (1934 - 2004) - 70 rokov od rímskeho finále (do marca 2005)

Múzeum knihy v Žďáre nad Sázavou vo fotografiách (do 31. 12.)

Dejiny udatného českého národa (do 31. 12.)

DOM U ČIERNEJ MATKY BOŽEJ

Múzeum českého kubizmu (do 31. 12.)

KONCERTY

MALOSTRANSKÁ BESEDA

3. 12. Krausberry o 20.30

4. 12. Jazz Q Martina Kratochvíla o 20.30

5. 12. Go'lash o 20.30

7. 12. Bílá nemoc o 20.30

8. 12. Ta Jana z Velké Ohrady o 20.30

9. 12. Reliéf o 20.30

PALÁC AKROPOLIS

4. 12. Visací zámek o 19.30

5. 12. Frufru o 19.30

6. 12. Hudba Praha o 19.30

T-MOBILE ARENA

3. 12. Rammstein o 20.00

8. 12. Diana Krall o 20.00

LUCERNA - VEĽKÁ SÁLA

9. 12. Chinaski - krst DVD o 20.00

U MALÉHO GLENA

3. a 4. 12. Najponk Trio o 21.30

5. 12. Leimonarion Jam Session o 21.30

6. 12. Stan the Man Bohemian Blues Band o 21.30

7. 12. Pragasón o 21.30

8. 12. Rene Trossman Band - CZ/USA o 21.30

9. 12. Roman Pokorný Trio o 21.30

MALÁ ŠPORTOVÁ HALA

3. 12. Full-on o 20.00

MATRIX KLUB

3. a 4. 12. Festival Alternativa 2004

(jv)

Vianočné trhy

* Praha 1

Staroměstské a Václavské nám.

(4. 12. - 6. 1.)

Vianočné trhy pred Jindřišskou vežou (3. - 23. 12.)

Pražský hrad - Severný dvor Starého kráľovského paláca (10. 12. - 5. 1.)

Námestie republiky - Pred Starou colnicou (25. 11. - 24. 12.)

* Praha 2

Námestie Míru (20. 11. - 24. 12.)

Divadlo Vikadlo - nádvorie, Vinohradská 69 (2. - 5. 12.)

* Praha 6

Vianočný jarmok na Kaštanu - Praha - Břevnov (3. - 23. 12.)

* Praha 7

Vianočné trhy na výstavisku - Holešovice, Výstavisko Incheba (4. - 19. 12.) (mip)

Koncert džezovej divy Diany Krall

Džezovej klaviristke Diane Krall z Kanady sa podarilo presadiť vo svete. Jej spev je živočíšny a zadumaný zároveň. Skladby Diany Krall sa objavili aj v populárnom seriáli Sex v meste. V roku 2002 získala Grammy v džezovej kategórii. Jej posledné CD The Girl in the Room je postavené na prepracovaných textoch, s ktorými jej pomáhal partner Elvis Costelo.

Koncert sa uskutoční 8. decembra o 20.00 v T-Mobil Arene, Za elektrárnou, Praha 8. Vstupné je 895 až 1295 Kč. (kap)

Chinaski krstia DVD

Katarína Knechtlová (Peha), Lenka Nová a ďalší hostia vystúpia na krste DVD Další vydařenej den & CD Autopohádky skupiny Chinaski. Akcia sa bude konať 9. decembra o 20.00. Začiatky tejto českej rockovej kapely sa datujú do 2. polovice 80-tych rokov v zoskupení Starý hadry. V roku 1994 sa skupina premenovala na Chinaski (podľa autobiografickej postavy z prózy Ch. Bukowského). Prelom medzi špičku českého rocku prichádza v roku 1997 s vydaním albumu a rovnomenným singlom Dlouhej kouř. Skupina absolvuje množstvo úspešných vystúpení a prestížnych rockových festivalov.

Krst sa uskutoční v Paláci Lucerna na Štepánskej 61, Praha 1. Vstupné je 250 Kč. (kap)