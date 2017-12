Laufer pokrstil prvý album flamencovej kapely Los Remedios

3. dec 2004 o 15:00 TASR

Bratislava 3. decembra (TASR) - Svoj prvý album pod názvom Vendaval, ktorý je smršťou pulzujúceho rytmu flamenca, španielskej i jazzovej melodiky, pokrstila vo štvrtok kapela Los Remedios.

Za krstného otca si vybrali českého speváka a herca Josefa Laufera, ktorému v žilách na rozdiel od nich naozaj koluje španielska krv. "Vy ma asi nepoznáte, ale opýtajte sa maminiek," predstavil sa Laufer mladému publiku v bratislavskom Music Net Clube. S worldmusic formáciou Los Remedios sa stretol na akcii v Košiciach, ktorú moderoval. "Uviedol som kapelu Remedios a naozaj som netušil, čo to bude. No a potom som dostal také zimomriavky..." povedal Laufer pre TASR. "Hovoril som si, aké je to krásne, že akademicky vzdelaní muzikanti dokážu v sebe nájsť toľko života, vína, radosti a krvi.." netajil nadšenie Laufer. "Verím, že si ich strašne radi raz vypočujú - a to myslím vážne - aj za Pyrenejami niekde v Španielsku." Laufer vie o čom hovorí, lebo jeho maminka Edelmira bola Španielka. Keď mu však rozprávala, aké to je u nej doma v Španielsku, akí sú tam ľudia, akú hrajú muziku, tak si to ako dieťa nevedel predstaviť. "A potom tam raz prídete a prosíte ju o odpustenie za to, že ste si mysleli, že to boli len také reči." hovorí Laufer. A tak jej do nebíčka odkazuje, že to bolo úžasné i počas večera s Los Remedios, kde dokonca aj sám čosi zanôtil po španielsky.

Los Remedios, ktorého dušu tvoria hudobníci a skladatelia Cyril Kubiš a Matúš Kohútek, si okrem Laufera pozvali aj ďalších hostí. Ich hudobnú smršť (po španielsky vendaval), ktorú vytvára spev, klavír, dvoje husle, violončelo, gitara, flauta, tlieskanie, dupanie a rozmanité perkusie doplnili tanečníci flamenca, ale i brušné tanečnice. Piatich hostí si Los Remedios pozvali aj na nahrávanie albumu Vendaval, ktorý tvoria Kohútkove a Kubišove autorské kompozície aj inšpirácie melódiami Manuella de Fallu i súčasných skladateľov ako je Vincente Amigo. Napríklad z Rakúska prišiel perkusionista Christian Stranger, zo Španielska sa vrátil Morenito de Triana - Stano Kohútek.

Cesta kapely k albumu nebola ľahká. Los Remedios - v preklade možnosti, ho nahrali už pred rokom. Dlhé bolo hľadanie vydavateľa, ktorého nakoniec našli v Košiciach. "V Bratislave je dosť komerčný trh a sú tu tituly, ktoré vydavatelia chcú, aby sa počúvali," vysvetľuje Kubiš. Nový album dnes večer kapela predstaví v Banskej Bystrici v kine Urpín, v pondelok v Rimavskej Sobote.