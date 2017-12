Bob Dylan nie je rád, keď ho označujú za proroka

3. dec 2004 o 13:31 TASR

New York 3. decembra (TASR) - Bob Dylan by sa radšej prirovnával k Elvisovi, než by sa mal označiť za proroka a hovorcu celej jednej generácie, za čo ho proti jeho vôli označujú fanúšikovia.

Vo svojom prvom interview za ostatných 19 rokov spevák, ktorého pieseň "Like a Rolling Stone" magazín Rolling Stone nedávno vyhlásil za najväčšiu rockovú skladbu všetkých čias, uviedol, že grandiózne porovnávania mu nie sú príjemné.

"Je to, ako keby ste boli v poviedke od Edgara Allana Poea, a jednoducho nie ste tým, kým si každý myslí, že ste, hoci vás za to celý čas označujú," povedal Dylan v rozhovore, ktorý v nedeľu odvysiela stanica CBS vo svojom programe "60 Minutes".

"Nikdy som netúžil byť prorokom alebo spasiteľom. Možno Elvisom. Videl som sa, ako sa ním stávam. Ale prorokom? To nie," uviedol.

Dnes už 63-ročný Dylan, ktorý vydáva v súčasnosti svoje pamäti s názvom "Chronicles, Vol. 1", tvrdí, že sa niekedy cítil ako podvodník pred fanúšikmi, ktorí s úctou počúvali jeho skladby.

"Moja tvorba - to boli piesne, neboli to kázne. Ak preskúmate bližšie moje piesne, skutočne si nemyslím, že tam nájdete niečo, čo by hovorilo o tom, že hovorím v mene niekoho alebo niečoho."

Dylan neprikladá prehnaný význam tomu, že skladba "Like a Rolling Stone" bola označená za najlepšiu rockovú skladbu všetkých čias. "No, možno tento týždeň (je to číslo jedna). Ale, viete, mená v tom zozname sa skutočne veľmi rýchle menia. Neprikladám tomu prílišný význam".