Afrika očami slovenských fotografov

4. dec 2004 o 8:55 SITA

BRATISLAVA 4. decembra (SITA) - Pri príležitosti 10. výročia koledníckej akcie Dobrá novina bude do 10. decembra v priestoroch Bratislavského hradu otvorená fotografická výstava Habari Africa, ktorá očami európskych fotografov predstavuje africký kontinent. V nasledujúcich týždňoch až do 19. marca ju postupne uvidia aj obyvatelia Trnavy, Žiliny, Martina, Spišskej Novej Vsi, Košíc a Prešova. "Výstava spája v sebe profesionálny i laický prvok,“ vysvetľuje šéf organizačného tímu Peter Baláž. Autormi fotografií sú profesionálni fotografi so záujmom o Afriku, ale aj ľudia profesionálne pracujúci v Afrike so záujmom o fotografiu. Autori snímok pochádzajú zo Slovenska, z Talianska, Francúzska a Rakúska. Slovensko zastupujú snímky Alana Hyžu, Bystríka Priwitzera, Danice Olexovej, Zuzany Bašistovej a Mariána Čaučíka.

Kolednícka akcia Dobrá novina, ktorú organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, prebieha na Slovensku už od roku 1995. Výťažok zbierky za deväť rokov presiahol 60 miliónov korún a bolo z neho podporených viac než 80 rozvojových projektov v Keni, Sudáne, Ugande, Etiópii, Nigérii, Mali, Zambii, v Južnej Afrike a na Madagaskare.

Na príprave výstavy sa podieľal tím 50 dobrovoľníkov na celom Slovensku. Do Trnavy sa výstava dostane 12. – 26. decembra, v Žiline bude 28. decembra – 9. januára v Mestskom úrade, v Martine 11. – 21. januára v Kultúrnom centre, v Spišskej Novej Vsi 23. januára – 10. februára v Galérii umelcov Spiša, v Košiciach 12. – 25. februára vo Východoslovenskom múzeu a v Prešove 27. februára – 19. marca vo Východoslovenskom múzeu.

Informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

