Suríniovej vyznal priateľ lásku pred celým Slovenskom

Bratislava 5. decembra (TASR) - Tak tomuto sa povie romantika! Požiadať svoju vyvolenú o ruku pred zrakmi celého Slovenska.

5. dec 2004 o 15:28 TASR

Počas sobotňajšieho priameho prenosu reality šou Dievča za milión tak urobil dabingový herec Jaroslav Žvásta, ktorý lásku vyznal svojej vyvolenej Michaele Suríniovej. "Som v úplnom šoku, neviem sa z toho spamätať. Bolo to splnenie tej najromantickejšej predstavy, akú som si v živote mohla naozaj len predstavovať. Splnil sa mi jeden veľký sen," povedala neskôr ešte stále dojatá Suríniová, ktorá Jarovi na jeho otázku odpovedala "hej, zoberiem si ťa."

Po priamom prenose však zdôraznila, že tak skoro sa vydávať nebude. "Určite to nebude do roka a do dňa. Ešte chvíľku si počkáme. Každopádne sme si sľúbili, že budeme svoji, raz určite. Moje áno bolo naozajstné. Najskôr ale budeme musieť spolu začať bývať, a tieto veci. Bude to aj otázka financií," vysvetľuje.

Jaro tvrdí, že pripraviť celú vec, o ktorej vopred vedelo len zopár ľudí, bolo vraj to najľahšie. "Štáb bol ku mne úplne ústretový, boli radi, že sa niečo také deje. Veď predsa ide o reality šou, nežijeme v telenovele," skonštatoval Jaro, ktorý o žiadosti o ruku rozmýšľal približne mesiac. "Pol roka to boli náznaky v mojej hlave, ale mesiac som rozmýšľal, či ju vôbec požiadať o ruku alebo nie. A to, že som to urobil počas priameho prenosu, bol okamžitý nápad. Chcel som využiť, že je tu a dokázať jej pred celým Slovenskom, že ju milujem," dodáva.