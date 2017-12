CD / soundtracky

nové OST CD na trhu

6. dec 2004 o 10:15

La Mala Educación

Sony Music

Na tohtoročnom MFF Bratislava sa premietajú hneď dva filmy, za ktoré je Alberto Iglesias nominovaný na Európsku filmovú cenu pre Európskeho skladateľa roku 2004 - Zlá výchova a Vezmi si moje oči. Iglesias je nielen dvorným skladateľom Pedra Almodóvara (je to už ich piata spolupráca) a Julia Medema (Sex a Lucía, Milenci za polárnym kruhom, Ryšavá veverička), ale i jedným z najvýraznejších španielskych talentov (sedem cien Goya). I keď favoritmi Oscara 2005 asi budú Gabriel Yared a John Williams, akademikov by mohol zaujať, tentoraz z jeho kompozícií znejú tóny hodné Bernarda Herrmanna.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Warner Music

Pred rokom a pol sme pochvalne písali o soundtracku k filmu Opití láskou. Bola to druhá spolupráca multiinštrumentalistu, producenta a skladateľa Jona Briona s Paulom Thomasom Andersonom (Magnólia). Tentoraz si Briona vybral ďalší originálny režisér - Michel Gondry. A myslím, že kombinácia Brionových kompozícií - melancholická úvodná téma, jednoduché klavírne Row, hravé sláčikové Drive In či Strings That Tied to You (spieva sám autor) a piesní iných autorov E.L.O. (Mr. Blue Sky), Beck (Everybodys Gotta Learn Sometimes), The Polyphonic Spree (Light & Day) či indický popík Lata Mangeshkar (Wada na tod), The Willowz (Something) - je rovnako originálna ako jeho film. Nie nadarmo album na World Soundtrack Awards nominovali v kategóriách najlepší soundtrack a objav roku.

Polar Express

Warner Music

Na MFF Bratislava a od štvrtka i v našich kinách sa hrá Polárny expres. I keď na soundtracku nechýba vianočná klasika White Christmas (Bing Crosby), Winter Wonderland (The Andrew Sisters), Its Beginning To Look Like Christmas (Perry Como), jeho dominantnou zložkou sú kompozície Alana Silvestriho a Glena Ballarda. Rytmus vlaku dýcha už z titulnej piesne spievanej Tomom Hanksom (spieva i v Hot Chocolate) a prekvapí i účasť Stevena Tylera v ich jive Rockin On The Top Of The World.

Fahrenheit 9/11

Warner Music / Rhino

Michael Moore síce svojím dokumentom Busha z Bieleho domu nedostal, zato k nemu vydal dva soundtracky. Toto je prvý z nich s pôvodnými kompozíciami Jeffa Gibbsa (The Un-President, Bush Waits... And Waits, Afghan Victory Dance...) prekladanými piesňami a skladbami, ktoré odzneli vo filme vrátane Cantus in Memory of Benjamin Britten od Arvo Pärta a Bernsteinovej melódie zo Siedmich statočných. Tie dopĺňajú Cocaine (J. J. Cale), Shiny Happy People (R. E. M.), Fire Water Burn (Bloodhound Gang), Aqualung (Jethro Tull), Rockin' In the Free World (Neil Young). (mu)