Leonardo DiCaprio povedal najsmiešnejšiu filmovú vetu všetkých čias

Londýn 6. decembra (TASR) - Keď Leonardo DiCaprio nakrúcal kasový trhák Titanic, určite netušil, že v ňom povie najsmiešnejšiu filmovú vetu všetkých čias.

6. dec 2004 o 4:26 TASR

Jeho slová "I'm the king of the world!" (Som kráľ sveta!) zvolilo 2000 návštevníkov britských kín do čela desiatich najsmiešnejších hlášok strieborného plátna, informoval server Ananova.com.

DiCaprio vyslovil túto vetu v romantickej scéne, stojac s roztiahnutými rukami pri zábradlí luxusnej lode s filmovou partnerkou Kate Winsletovou.

Druhé miesto si vyslúžil Patrick Swayze, keď vo filme Hriešny tanec na margo svojej lásky stvárnenej Jennifer Greyovou vyhlásil: "Nobody puts Baby in the corner."

Swayze mimochodom bodoval ešte raz na štvrtej priečke. Divákov rozosmialo, keď vo filme Duch hovorí Demi Mooreovej "I love you" (Milujem ťa) a tá odpovedá: "Ditto" (Detto).

Zemiaková medaila putovala symbolicky Andi MacDowellovej, ktorá sa v komédii Štyri svadby a jeden pohreb v hustom daždi spýtala Hugh Granta: "Is it still raining? I hadn't noticed." (Stále prší? Nevšimla som si.)

Anketu zorganizovala anglická pekáreň Warburtons pri príležitosti uvedenia svojho nového výrobku na trh - syrového lievanca. Tu je kompletný rebríček výrokov:

1. Titanic: "I'm the king of the world!" (Leonardo DiCaprio), 2. Hriešny tanec: "Nobody puts Baby in the corner." (Patrick Swayze), 3. Štyri svadby a jeden pohreb: "Is is still raining? I hadn't noticed." (Andie MacDowellová), 4. Duch: "I love you." "Ditto." (Demi Mooreová k P. Swayzemu), 5. Top Gun: "You can be my wingman any time." (Val Kilmer k Tomovi Cruisovi), 6. Notting Hill - "I'm just a girl..." (Julia Robertsová), 7. Deň nezávislosti: "Today we celebrate our Independence Day." ("Dnes oslavujeme náš Deň nezávislosti" - Bill Pullman), 8. Statočné srdce: "They may take our lives..." ("Nech si vezmú naše životy" - Mel Gibson), 9. Jerry Maguire: "You had me at hello." (Renée Zellwegerová), 10. Poštár: "You're a godsend, a saviour." "No, I'm a postman." ("Ste boží dar, spasiteľ." "Nie, ja som poštár." - Kevin Costner)

