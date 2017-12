Stevie Wonder kritizuje Eminema za výsmech z Jacksona

6. dec 2004 o 10:55 TASR

Los Angeles 6. decembra (TASR) - Legendárny americký spevák Stevie Wonder ostro kritizoval Eminema za to, že si robí posmech z Michaela Jacksona. Naznačil tiež, že raper je pokrytcom, pretože za úspech vďačí chudobným a černochom.

Jackson už sám odsúdil Eminemov videoklip k skladbe Just Lose It, v ktorom kontroverzný raper naráža na obvinenia "kráľa popu" z obťažovania detí.

Wonder do záležitosti vstúpil, keď povedal časopisu Billboard, že je z Eminema "vážne sklamaný".

"Kopať do niekoho, keď je na dne, nie je dobré," povedal Wonder. "Mám veľký rešpekt pred Eminemovou prácou, hoci si nemyslím, že je tak dobrý ako (zosnulý raper) 2Pac. Avšak sklamalo ma, že si dovolil spustiť sa na takú úroveň."

"Uspel vďaka ľuďom prevažne z tej nižšej príjmovej skupiny, ľuďom s inou farbou pleti. Takže aby sa ukázal takto, to je volovina," dodal Wonder.

Skladba Just Lose It, ktorú Los Angeles Times pochválili ako "hravý pohľad na voyeurizmus celebrít", by mala podľa očakávaní byť medzi kandidátmi na ceny Grammy. Nominácie predstavia tento utorok.