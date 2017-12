Najúspešnejším filmom víkendu na MFF Bratislava sú Káva a cigarety

6. dec 2004 o 14:45 TASR

Bratislava 6. decembra (TASR) - Návštevnosť 6. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Bratislava počas víkendu prekročila číslo 5 000. Najúspešnejším víkendovým filmom sa stala Káva a cigarety od Jima Jarmuscha.

Dve uvedenia najnovšieho filmu svetoznámeho a pravdepodobne najslávnejšieho predstaviteľa nezávislej americkej kinematografie videlo takmer 500 divákov. Film je skladačkou niekoľkých krátkych filmov, ktoré spolu vytvárajú zdanie jedného kompaktného diela a hrajú v ňom hollywoodske hviezdy ako Roberto Benigni, Steve Buscemi, Iggy Pop, Cate Blanchett, Alfred Molina, či Bill Murray. Druhým najúspešnejším filmom je Volanie mora Alejandra Amenábara, ktoré v nedeľu videlo 209 divákov. Dnes sa projekcia tohto filmu uskutoční o 18. hodine. Dnešný program sa nesie aj v znamení Mikuláša, ktorý pre detských návštevníkov festivalu pripravil film Polárny expres režiséra Roberta Zemeckisa.

Na festivale sa dnes začína aj medzinárodný seminár Európske možnosti pre náš film III. V hoteli Danube, kde budú významní odborníci kinematografie riešiť problémy, ktoré sa dotýkajú slovenskej scény a systému podpory kinematografie v malých krajinách strednej Európy. Témou bude aj Stredoeurópsky koprodukčný priestor Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko. Seminár povedie Simon Perry z Ateliers du Cinema Europeen, ktorý bol členom hlavnej poroty MFF Bratislava pred dvoma rokmi. Pôsobil ako producent a je teda špecialistom na otázky financovania a investícií, založených na daňovom systéme.

Dnes je tiež uzávierka súťaže Zaži dotyk slávy. Všetci, ktorí sa v prvý festivalový deň prihlásili do súťaže o najlepší reklamný spot Zlatý Bažant, by mali odovzdať svoju nahrávku hosteskám, označeným logom MFF Bratislava. Od utorka totiž bude ich výtvory hodnotiť porota, v ktorej zasadne Simona Krainová s Bořkom Slezáčkom, Zdeňkom Fenclom a Petrom Kočišom. Vyberú od 10 do 30 najlepších, ktoré budú vo štvrtok premietané na plátnach v Cinema bare v Auparku. Víťaz získa 1 000 eur a Zlatú Trofej v podobe sošky, odmenená však bude celá najlepšia desiatka šotov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude vo štvrtok večer, moderovať ho bude Dara Rolins a Bruno z Fun radia.