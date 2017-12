Gabika Csinová ide hrať do Čiech

Bratislava 6. decembra (TASR) - Slovenská herečka Gabika Csinová mieri do susednej Českej republiky.

6. dec 2004 o 17:00 TASR

Od januára budúceho roka začne skúšať v českom divadle Na Fidlovačce jednu z pripravovaných hier. "Mám pocit, že viac príležitostí pre mňa prichádza z Čiech. Neznamená to ale, že by ma slovenské ponuky nepotešili," hovorí čerstvo vyštudovaná herečka, ktorá je známa najmä z českého seriálu Nemocnica na okraji mesta po dvadsiatich rokoch. "Herec, aby vykonával dobre svoje povolanie, musí stále hrať. Preto dúfam, že tak to v najbližších mesiacoch bude," dodáva s úsmevom Gabika, ktorá bude musieť zvládnuť perfektne češtinu. Doteraz hrala totiž v českých filmoch v úlohách, ktoré mali prízvuk. Už najbližšiu nedeľu, 12. decembra, sa Csinová objaví v českom televíznom filme Modrý kámen, kde stvárňuje hlavnú postavu polovičnej Rómky Mary.

