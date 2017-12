Prvý oscarový triumf získal Davidson

V nedeľu 27. februára 2005 udelí americká Akadémia filmových umení a vied 77. výročné ceny - Oscary. Hoci do vyhlásenia nominácií v utorok 25. januára o 5.30 h ráno nášho času zostáva ešte pár týždňov, oscarová horúčka sa už začala.

Víťazný plagát 77. ročníka Oscarov so svojím tvorcom Brettom Davidsonom.. FOTO - A.M.P.A.S.



Soška aj v ružovom

Známy je už aj oficiálny plagát 77. ročníka Oscarov. Jeho autor Brett Davidson síce pôsobí v organizačnom štábe Oscarov už desať rokov, ale ako informatik. Jeho výtvarný návrh vybrali členovia rady guvernérov akadémie spomedzi desiatok v anonymnej súťaži. "Bolo to dojímavé, keď mi oznámili, že som zvíťazil," povedal Davidson. "Dizajn bol vždy mojou veľkou vášňou a vďaka neuveriteľnej dávke šťastia bude budúcoročné vyhlasovanie najprestížnejších filmových ocenení uvádzať práve môj plagát."

Brett Davidson vyštudoval filmový a grafický dizajn na floridskej University of Miami a v Los Angeles pokračuje v štúdiu výtvarného umenia - popri práci pre akadémiu. Ako informatik zodpovedá za správny chod počítačov spracovávajúcich databázy akadémie. Teraz sa po celých Spojených štátoch šíri na 50-tisíc jeho plagátov s Oscarom na ružovom, oranžovom, zelenom a modrom pozadí. Už po šiesty rok si plagáty môžu v akadémii kúpiť prostredníctvom internetu aj filmoví fanúšikovia z celého sveta.

V animáciách len tri nominácie

Jedenásť animovaných snímok prihlásených do boja o cenu americkej Akadémie filmových umení a vied znamená, že budúci rok budú akademici opäť udeľovať aj nepovinného Oscara za animovaný film. Rozhodnutie ešte musí 14. decembra potvrdiť rada guvernérov akadémie, no to bude už len formalita.

Popri očakávaných snímkach ako Rodinka Úžasných, Shrek 2, Príbeh žraloka či kreslené disneyovky Doma na farme a Teachers Pet sa budú o cenu uchádzať aj diela ako hrano-počítačový vianočný Polárny expres, indicko-singapursko-filipínsky The Legend of Buddha, kórejsko-americký Sky Blue a japonský anime Ghost in the Shell 2: Innocence.

Pretože počet prihlásených snímok neprekročil šestnásť, do finále členovia akadémie vyberú len tri nominované diela a nie päť, ako v štandardných kategóriách.

Pravdaže, animované filmy môžu získať nominácie aj v riadnych kategóriách za scenár, réžiu, hudbu, pieseň, aj ako najlepší film.

Moore rúbe vyššie

V kategórii celovečerných dokumentárnych filmov sa o nomináciu uchádza rovný tucet snímok. Rozpätie je široké: dokument o obezite v USA Super Size Me, príbeh Marka Wexlera o živote v tieni slávneho otca, filmového kameramana a režiséra Haskella Wexlera Tell Them Who You Are - s účasťou desiatok hollywoodskych hviezd, film o surferoch Riding Giants, hudobný dokument o Tupacovi Shakurovi Tupac: Resurrection či príbeh muža, ktorý sa ako chlapec stal obeťou sexuálneho násilia zo strany kňaza Twist of Faith.

Zo zahraničia do súťaže prišli indický Born into Brothels, mongolský Príbeh plačúcej ťavy a britsko-kanadský horolezecký hraný dokument Pád do ticha. Medzi prihlásenými filmami prekvapivo chýba hit Michaela Moora Fahrenheit 9/11, jeho tvorca totiž mieri vyššie a chce, aby jeho protibushovská agitka súťažila o Oscara v kategórii Najlepší film.