Kapela Mötley Crüe sa vydáva opäť na turné

7. dec 2004 o 9:30 TASR

Los Angeles 7. decembra (TASR) - Losangeleská kapela Mötley Crüe, ktorá symbolizovala rozmach heavy metalu v 80. rokoch, sa opäť dala dohromady a vo februári sa vydá na svetové turné.

Štyria pôvodní členovia hrali spolu naposledy pred šiestimi rokmi, keď bubeník Tommy Lee ponorený do sporov s vtedajšou manželkou Pamelou Andersonovou, skupinu opustil.

Spevák Vince Neil, basgitarista Nikki Sixx a gitarista Mick Mars to skúšali s inými bubeníkmi, pred pár rokmi to však vzdali. Skončilo sa tak dvadsať rokov divokého života kapely, ktorá sa preslávila hitmi Dr. Feelgood, Kickstart My Heart a Girls Girls Girls.

Nové turné odpália 17. februára vo Ft. Lauderdale na Floride a budú pokračovať po Severnej Amerike. V máji nasleduje Južná Amerika, v júni Európa a koncom roku 2005 sa na Mötley Crüe môžu tešiť v Japonsku, Austrálii a na Novom Zélande.

Kapele vyjde nové dvojcédečko hitov vrátane troch nedávno nahratých piesní. Je medzi nimi aj nový singel If I Die Tomorrow - balada odrážajúca ich nespútaný životný štýl často na hranici zákona i života a smrti.