Členovia skupiny Nirvana žalujú Courtney Love

13. dec 2001 o 13:20 TASR

Seattle 13. decembra (TASR) - Sedem rokov po samovražde Kurta Cobaina zažalovali dvaja členovia skupiny Nirvana speváčku a bývalú Cobainovu manželku Courtney Love. Chcú dosiahnuť, aby vdova po zakladateľovi tejto legendárnej formácie odstúpila od zmluvy o jej spoločnom vedení.

V máji sa Courtney pokúšala získať na súde všetky práva. Okrem toho predložila námietky proti plánovanému vydaniu CD s najväčšími hitmi skupiny. To sa malo objaviť na trhu na jeseň, pri príležitosti desiateho výročia vydania hitového albumu Nevermind.

Bubeník Dave Grohl a basgitarista Krist Novoselic kritizovali Courtney za to, že obhajuje len svoje vlastné "slepé záujmy". Spor sa týka predovšetkým doteraz nezverejnenej skladby You Know Youďre Right, ktorú Cobain nahral krátko pred svojou smrťou v roku 1994. Jeho partnerka ju však už spievala na vlastných vystúpeniach.

