Bon Jovi sa Beckhamovcom ospravedlnil za to, že svojho syna tiež pomenoval Romeo

7. dec 2004 o 15:15 TASR

New York 7. decembra (TASR) - Americký spevák Jon Bon Jovi (42) sa ospravedlnil Davidovi a Victorii Beckhamovcom za to, že svoje štvrté dieťa pomenoval Romeo.

Tak sa totiž volá aj druhý potomok prominentného britského páru.

Spevákova manželka Dorothea priviedla na svet ich štvrté dieťa - Romea Jona v marci tohto roku. Šťastným rodičom sa ihneď zapáčilo meno Romeo, no neboli si vôbec vedomí toho, že rovnaké meno dali svojmu synovi aj Beckhamovci.

"Vlastne sme ho pomenovali Romeo, lebo sme si mysleli, že je to to najkrajšie a najoriginálnejšie meno na svete. Avšak zistili sme, že už si ho vybral futbalista David Beckham - takže sa týmto za to Beckhamovcom ospravedlňujeme," dodal galantne Jon Bon Jovi.

