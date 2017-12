Almodóvarova novinka bola v pondelok na MFF najnavštevovanejšia

Bratislava 7. decembra (TASR) - V pondelok prišlo do kinosál 6. Medzinárodného filmového festivalu Bratislava takmer 1800 divákov, najúspešnejším filmom dňa je Zlá výchova Pedra Almodóvara, ktorú vo vypredanej sále videlo 264 divákov.

Najnovší film jedného z najznámejších, najosobitejších a najoceňovanejších španielskych režisérov by mal prísť aj do slovenských kín. Slovenský filmový ústav (SFÚ) pritom pripravuje pre jeho fanúšikov profilovú publikáciu. "Budú v nej aj reálie, z ktorých jeho tvorba vychádza, a potom aj štúdie jeho jednotlivých diel v kontexte európskej i španielskej kinematografie," povedala pre TASR tlačová tajomníčka SFÚ Simona Nôtová-Tušerová. Hispanistka Viktória Matáková sa skôr zamerala na reálie a životopis, historička umenia Petra Hanáková sú sústredila na analýzu jeho tvorby, vrátane najnovšieho filmu Zlá výchova. Knižka obohatená fotografiami by mala vyjsť v prvej polovici roka 2005.

Zlá výchova sa uchádza aj o najprestížnejšie filmové ocenenie starého kontinentu European film Awards 2004, výsledky budú známe v posledný deň festivalu. Do užšieho výberu na Európsky film roka 2004 sa dostala spolu so švédskym filmom Diera v mojom srdci Lukasa Moodyssona a Volaním mora režiséra Alejandra Amenábara, ktoré sú tiež v programe bratislavského MFF.

Medzi najnavštevovanejšie filmy pondelkového programu patrili ďalej Také deti 163 divákov a Spomienky na vraždu 145 divákov. V pondelok do Bratislavy pricestoval Khongdej Jaturanarasami, jeden z režisérov thajského filmu Vzrušenie, ktorý MFF uvádza v súťažnej sekcii. Vo štvrtok o 19. hodine sa v Auparku uskutoční vyhodnotenie súťaže Zaži dotyk slávy! o najlepší reklamný spot Zlatý Bažant. Podujatie moderuje Dara Rollins. Víťaz získa Zlatú Trofej v podobe sošky a finančnú odmenu tisíc eur.