Colin Firth by už v Bridget Jonesovej číslo 3 nehral

7. dec 2004 o 15:55 TASR

Londýn 7. decembra (TASR) - Britský herec Colin Firth, ktorý sa preslávil rolou Marca Darcyho v oboch dieloch snímky Denník Bridget Jonesovej, nemá záujem na nakrúcaní jej eventuálneho tretieho pokračovania.

"Myslím, že je to nereálne. Ani neviem, kam by sa posunul dej. Jediné, čo si viem ako-tak predstaviť je, že by nás tretí diel zachytával v pokročilom štádiu staroby," uviedol ironicky Firth.

Herec tiež zapochyboval o tom, či by boli ochotní hrať v treťom dielu všetci hlavní aktéri - teda predstaviteľka tridsiatničky Bridget Jonesovej - Reneé Zellwegerová, či Hugh Grant v úlohe Daniela Cleavera.

Firth sa navyše nedávno novinárom zdôveril s tým, že ho láka niečo iné, viac dobrodružné.

Štyridsaťštyriročný herec pre americký magazín Entertainment Weekly uviedol, že vážne rozmýšľa nad "uvoľnenou stoličkou" po Pierceovi Brosnanovi, ktorý už v úlohe agenta Jamesa Bonda nadobro skončil.

"Zatiaľ ma s touto ponukou nikto nekontaktoval, ale keby áno, nepovedal by som nie," dodal Firth.

Colin Firth si okrem oboch dielov Bridget Jonesovej zahral aj vo filmoch Láska nebeská, či Zaľúbený Shakespeare.