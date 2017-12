Od atentátu na Johna Lennona uplynulo dnes 24 rokov

Londýn/New York 8. decembra (TASR) - Dvadsaťštyri rokov uplynulo dnes od chvíle, keď šialený obdivovateľ Johna Lennona, vedúcej osobnosti legendárnych ...

8. dec 2004 o 9:57 TASR

Londýn/New York 8. decembra (TASR) - Dvadsaťštyri rokov uplynulo dnes od chvíle, keď šialený obdivovateľ Johna Lennona, vedúcej osobnosti legendárnych Beatles, vyhasil v New Yorku jeho život.

Mark David Chapman si odpykáva za mrežami dlhoročný trest, na omilostenie, respektíve odpustenie jeho zvyšku a prepustenie na slobodu, si zrejme ešte počká. To však nevráti veľkej komunite stúpencov liverpoolskeho kvarteta osobitého skladateľa, speváka, gitaristu a angažovaného umelca.

Popri spomienke na jeho tvorbu a posolstvách, ktoré zanechal ľudstvu, a to nielen v skladbách ako All You Need Is Love alebo Give Peace A Chance, pripomínajú Johna Lennona v týchto dňoch aj niektoré práve vychádzajúce "novinky".

Pred mesiacom sa v predajniach objavil album Acoustic so 16 nahrávkami, vrátane Imagine, Working Class Hero, Cold Turkey, John Sinclair, či Woman Is The Nigger of The World. Viaceré z nich figurovali aj na štvordiskovom komplete Anthology (1998). Niektoré z nich predstavujú doma zhotovené záznamy, iné majú koncertný charakter.

V novom vydaní je na trhu aj Lennonov album Rock and Roll, ktorého materiál je rozšírený o bonusy.

Rok pred štvrťstoročím od tragického, predčasného odchodu hudobného velikána nielen beatovej éry 20. storočia vyhlásili Johna Lennona nedávno v prieskume magazínu Q za najväčšiu rockovú ikonu, a to ešte pred jeho veľkým vzorom Elvisom Presleym.