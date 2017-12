Brooke Shieldsová by si chcela zahrať vo filme Tarantina

8. dec 2004 o 15:15 TASR

New York 8. decembra (TASR) - Hollywoodska herečka Brooke Shieldsová (39) nemá problém stvárniť vo filme tvrdú násilnú ženu, napriek svojmu jemnému a nevinnému imidžu. Stvárnila by ju však len v prípade, ak by išlo o akčný film z dielne režiséra Quentina Tarantina (41), teda napríklad o snímku podobnú úspešnému filmu Kill Bill. viedla to pre filmovú internetovú službu imdb.com.

Keby film režíroval Tarantino, nemala by som s tým žiaden problém. Pre neho by som to urobila. Mám rada jeho filmy, ale muselo by to byť typicky jeho dielo," dodala hviezda.